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İki Diziyi Birden Yazıyorlar! Kızılcık Şerbeti'nin Senaristlerinden Anne Yarısı Kutlaması

İki Diziyi Birden Yazıyorlar! Kızılcık Şerbeti'nin Senaristlerinden Anne Yarısı Kutlaması

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 12:22
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda bir diziyi daha birlikte kaleme alıyor. Üç isim, Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Anne Yarısı'nın 22 Eylül'de yayımlanan ilk bölümünü pasta keserek kutladı.

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Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.

Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Anne Yarısı'nın ilk bölümü 22 Eylül Salı akşamı yayımlandı. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı, çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen Anne Yarısı, salı akşamı yayın rekabetine dahil oldu. Dizi; Tuzlu Kahve, A.B.İ., Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı ile aynı akşam ekrana geliyor.

Dizinin dikkat çeken taraflarından biri ise senaryo ekibi oldu. Cuma akşamları yayımlanan Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, Anne Yarısı'nın da senaryosunu kaleme alıyor.

Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, Anne Yarısı'nın ilk bölümünü pasta keserek kutladı.

Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, Anne Yarısı'nın ilk bölümünü pasta keserek kutladı.

Anne Yarısı'nın ilk bölümünün ekrana gelmesinin ardından üç senarist de bir araya geldi. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni dizilerinin ekran yolculuğuna başlamasını pasta keserek kutladı. Kutlamadan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla üç senaristin aynı sezonda hem Kızılcık Şerbeti hem de Anne Yarısı için birlikte çalışması yeniden dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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