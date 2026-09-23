İki Diziyi Birden Yazıyorlar! Kızılcık Şerbeti'nin Senaristlerinden Anne Yarısı Kutlaması
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda bir diziyi daha birlikte kaleme alıyor. Üç isim, Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı Anne Yarısı'nın 22 Eylül'de yayımlanan ilk bölümünü pasta keserek kutladı.
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Kızılcık Şerbeti'ni kaleme alan Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, yeni sezonda Anne Yarısı için de birlikte çalışıyor.
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Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem, Anne Yarısı'nın ilk bölümünü pasta keserek kutladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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