Çimen Rolünü Devralan Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Hazırlandığını Anlattı
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Selin Türkmen'in ardından Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye katılma sürecini anlattı. Diziyi kadroya girmeden önce de takip ettiğini söyleyen Keskinci, rolü aldıktan sonra Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlediğini açıkladı. Oyuncunun yeni bölümleri herkesten önce senaryodan öğrenmesiyle ilgili yaptığı “premium paket” benzetmesi de dikkat çekti.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.
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Asena Keskinci, Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlemiş!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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