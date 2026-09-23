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Çimen Rolünü Devralan Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Çimen Rolünü Devralan Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 11:49
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Selin Türkmen'in ardından Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye katılma sürecini anlattı. Diziyi kadroya girmeden önce de takip ettiğini söyleyen Keskinci, rolü aldıktan sonra Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlediğini açıkladı. Oyuncunun yeni bölümleri herkesten önce senaryodan öğrenmesiyle ilgili yaptığı “premium paket” benzetmesi de dikkat çekti.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nde Selin Türkmen'in ayrılığının ardından Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini anlattı.

Jasmine dizisiyle de izleyici karşısına çıkan Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Çimen karakteriyle kadroya katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yıllardır devam eden bir dizinin kadrosuna sonradan dahil olmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sette sıcak karşılandığını anlatan Keskinci, ekip için “aile” benzetmesi yaparak şunları söyledi:

“Çok keyifli bir projeye dahil oldum. Halihazırda süren ve çok sevilen bir işe dahil oldum. Onlar aile gibi olmuşlar ve beni de içlerine aldılar, çok sağ olsunlar.”

Daha önce devam eden bir projeye sonradan dahil olmadığını belirten oyuncu, setteki deneyimini “misafir olmak” ve “gelin gitmek” benzetmeleriyle anlattı.

Asena Keskinci, Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlemiş!

Asena Keskinci, Çimen'in eski sahnelerini tekrar tekrar izlemiş!

Asena Keskinci'nin açıklamalarındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de Kızılcık Şerbeti'ni kadroya katılmadan önce de takip ettiğini söylemesi oldu. Rolü devralmasının ardından karaktere hazırlanmak için Çimen'in önceki sahnelerine yeniden döndüğünü belirten Keskinci şu açıklamalarda bulundu:

“Benim de takip ettiğim bir işti. Ama tabii dahil olunca özellikle Çimen sahnelerini tekrar tekrar izledim. Şimdi de onu söylüyorum arkadaşlarıma; yeni bölümünü beklediğim bir işin senaryosunu okuyabilmek birazcık premium paket oldu yani.”

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci'nin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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