Çimen Rolünü Devralan Asena Keskinci Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Hazırlandığını Anlattı

Jasmine dizisiyle de izleyici karşısına çıkan Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Çimen karakteriyle kadroya katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yıllardır devam eden bir dizinin kadrosuna sonradan dahil olmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sette sıcak karşılandığını anlatan Keskinci, ekip için “aile” benzetmesi yaparak şunları söyledi:

“Çok keyifli bir projeye dahil oldum. Halihazırda süren ve çok sevilen bir işe dahil oldum. Onlar aile gibi olmuşlar ve beni de içlerine aldılar, çok sağ olsunlar.”

Daha önce devam eden bir projeye sonradan dahil olmadığını belirten oyuncu, setteki deneyimini “misafir olmak” ve “gelin gitmek” benzetmeleriyle anlattı.