Pitbull mu Kedi mi? İstanbul Sokaklarındaki Kaslı Kedi Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstanbul sokakları, farklı karakterlere sahip kedileriyle uzun süredir sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birini oluşturuyor. Kedilerimiz özellikle ülkelerinin sokaklarında kedi göremeyen turistlerin ilgi odağı. Şehrin dört bir yanında yaşayan bu kediler, bazen tuhaf davranışları bazen de fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.
Bu kez de İstanbul sokaklarında görüntülenen oldukça kaslı bir kedi karşımıza çıktı. Paylaşımda kedinin özellikle bacak ve gövde kaslarının belirgin şekilde öne çıktığı görüldü. Kedinin vücudunun sırrı ise merak konusu oldu.
Bir sokak kedisi nasıl bu kadar kaslı görünebilir?
Görüntüdeki kedinin bu denli belirgin bir kas yapısına sahip olması tesadüf değil. Sokakta yaşayan kediler, ev kedilerinin aksine günün büyük bölümünü hareket halinde geçiriyor. Duvarlara tırmanmak, çatılar arasında atlamak, bölge kavgalarına girmek ve avlanmaya çalışmak bu kedilerin bacak ve omuz kaslarını doğal yoldan güçlendiriyor. Üstelik iri kemik yapısına sahip bazı melez kediler, zaten daha güçlü görünen bir vücuda sahip oluyor.
İstanbul'un sokak kedisi kültürü de bu tabloda önemli bir rol oynuyor. Şehrin pek çok mahallesinde sakinlerin düzenli olarak besleme kapları bırakması, sokak kedilerinin dengeli ve protein ağırlıklı beslenmesine katkı sağlıyor. Aç ve bakımsız bir sokak kedisi imajının aksine, insanlar tarafından desteklenen bu kediler genellikle daha sağlıklı ve güçlü bir görünüme kavuşabiliyor. Veterinerlerin de sık sık belirttiği gibi, düzenli beslenme ile birlikte doğal hareket alanı bulabilen sokak hayvanları, kapalı alanda yaşayan akranlarına göre daha gelişmiş bir kas yapısına sahip olabiliyor. Görüntüdeki kedinin duruşu, sokak hayatının kedilere kazandırdığı bu doğal atletik yapının çarpıcı bir örneği olarak öne çıkıyor.
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