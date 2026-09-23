Pitbull mu Kedi mi? İstanbul Sokaklarındaki Kaslı Kedi Görenleri Şaşkına Çevirdi

İstanbul sokakları, farklı karakterlere sahip kedileriyle uzun süredir sosyal medyanın en çok paylaşılan içeriklerinden birini oluşturuyor. Kedilerimiz özellikle ülkelerinin sokaklarında kedi göremeyen turistlerin ilgi odağı. Şehrin dört bir yanında yaşayan bu kediler, bazen tuhaf davranışları bazen de fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu kez de İstanbul sokaklarında görüntülenen oldukça kaslı bir kedi karşımıza çıktı. Paylaşımda kedinin özellikle bacak ve gövde kaslarının belirgin şekilde öne çıktığı görüldü. Kedinin vücudunun sırrı ise merak konusu oldu.

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