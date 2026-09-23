Erling Haaland'ın Uber Yolculuğu Sırasında Şoförün Türkçe Şarkı Çaldığı Anları Paylaştı

Erling Haaland son yılların en çok konuşulan futbolcularından biri. Kendisi saha dışında da adından sıkça söz ettiriyor. Son günlerde de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yabancı futbolcuların Türkiye ile ilgili paylaştığı en ufak detay bile Türk sosyal medyasında hızla gündem oluyor bildiğiniz üzere. Bu kez gündemde Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland vardı.
Norveçli futbolcu, bindiği bir Uber'de şoförün çaldığı müzikleri 'Uber şoförü sağlam Türkçe şarkı çalıyor' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyasında viral oldu. Şarkıyı beğenmeyen pek çok kullanıcı esprili yorumlarla tepki gösterdi.
"Global olduğumuz şarkıya bak!"
Erling Haaland geçtiğimiz günlerde YouTube'un en çok izlenen isimlerinden biri olan Mr. Beast'in kanalına konuk olmuş, futbol ile ilgilenmeyen sosyal medya kullanıcıların da dikkatini çekmişti. Hatta videoda, geçtiğimiz aylarda viral olan bir videosunu da tiye aldı. Yemek yerken aynada kendisini görüp korktuğu AI yapımı videoyu taklit etti.
Haaland'ın Uber'de yaptığı paylaşımın altına gelen yorumların ortak noktası, sosyal medyada gündem olduğumuz şarkının bu olmaması gerektiğiydi. Kullanıcılar, bir Uber şoförünün araçta çaldığı şarkıların dünyaca ünlü bir futbolcunun dikkatini çekmesini 'küresel başarı' gibi sunarak duruma kendi mizahlarını kattı. Zaten ülkemizde de tartışmalı olan LvbelC5'in şarkısı yerine farklı şarkı tavsiyeleri veren de oldu.
İşte o paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
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