Erling Haaland'ın Uber Yolculuğu Sırasında Şoförün Türkçe Şarkı Çaldığı Anları Paylaştı

Erling Haaland son yılların en çok konuşulan futbolcularından biri. Kendisi saha dışında da adından sıkça söz ettiriyor. Son günlerde de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Yabancı futbolcuların Türkiye ile ilgili paylaştığı en ufak detay bile Türk sosyal medyasında hızla gündem oluyor bildiğiniz üzere. Bu kez gündemde Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland vardı.

Norveçli futbolcu, bindiği bir Uber'de şoförün çaldığı müzikleri 'Uber şoförü sağlam Türkçe şarkı çalıyor' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyasında viral oldu. Şarkıyı beğenmeyen pek çok kullanıcı esprili yorumlarla tepki gösterdi.

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