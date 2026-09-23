"Ne Kadar Zor Olabilir ki?" Diyen Kocasını İlk Kez Pilatese Götüren Kadın Perişan Halini Paylaştı

Reformer pilates, sakin ve kontrollü hareketleriyle bilinse de aslında ciddi bir kas gücü ve denge gerektiriyor. Özellikle vicut geliştirme ve fitnes ile ilgilenenler pilatesi spor olarak bile görmüyor. Fakat ilk kez yay dirençli bir cihazın üzerine çıkan kişiler, birkaç dakika içinde bunun göründüğü kadar kolay olmadığını fark ediyor.

'kardelenana' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, pilatesi hafife alan kocasını ilk kez bir reformer dersine götürdüğünü anları paylaştı. Videoyu 'sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum' notuyla paylaşan kadın, dersin ilerleyen dakikalarında adamın yüzündeki ifadenin nasıl değiştiğini anbean kaydetti.

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