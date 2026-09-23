"Ne Kadar Zor Olabilir ki?" Diyen Kocasını İlk Kez Pilatese Götüren Kadın Perişan Halini Paylaştı

Reformer pilates, sakin ve kontrollü hareketleriyle bilinse de aslında ciddi bir kas gücü ve denge gerektiriyor. Özellikle vicut geliştirme ve fitnes ile ilgilenenler pilatesi spor olarak bile görmüyor. Fakat ilk kez yay dirençli bir cihazın üzerine çıkan kişiler, birkaç dakika içinde bunun göründüğü kadar kolay olmadığını fark ediyor.
'kardelenana' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, pilatesi hafife alan kocasını ilk kez bir reformer dersine götürdüğünü anları paylaştı. Videoyu 'sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum' notuyla paylaşan kadın, dersin ilerleyen dakikalarında adamın yüzündeki ifadenin nasıl değiştiğini anbean kaydetti.
Reformer pilates gerçekten söylendiği gibi erkekler için zor mu?
Sporda her disiplinin kendine özgü bir zorluğu, vücuda yüklediği farklı bir yük var. Dışarıdan bakıldığında son derece kolay veya zahmetsiz görünen egzersizler, iş uygulamaya geldiğinde beklenmedik bir dayanıklılık ve esneklik gerektirebiliyor. Özellikle reformer pilates gibi aletli antrenmanlar, kas dayanıklılığı ve dengeyi aynı anda test ettiği için spora alışkın kişileri bile zorlayabiliyor. Fakat bunun cinsiyetle bir ilgisi yok. Durum tamamen spor sırasında kullanılan kas grupları ile ilgili.
Salona gitmeden önce pilatesin kondisyon gerektirmediğini, triatlon veya marathon koşusu gibi yüksek eforlu bir spor olmadığını iddia eden adam, reformer aletinin üzerine çıktığında işlerin hiç de düşündüğü gibi olmadığını anladı. Ders boyunca reformer üzerinde denge kurmakta, bacak ve karın kaslarını çalıştırmakta büyük güçlük çeken eş, eğitmenin talimatlarıyla her geçen dakika daha fazla ter döktü. Başlangıçtaki iddialı tavrından eser kalmayan ve hareketleri yaparken zorlanan adamın düştüğü hal izleyenleri güldürdü. Antrenman bittiğinde ter içinde kalan ve elindeki su bardağıyla durumu 'rezalet bir şey' olarak özetleyen eşin bu samimi özeleştirisi, sporda ön yargıların ne kadar çabuk kırılabileceğini bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu paylaşım, özellikle 'Erkekler pilates yapabilir mi?' ya da 'pilates gerçekten spor olarak yapılır mı?' sorularını tartışan kullanıcılar tarafından beğeni topladı.
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