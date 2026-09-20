Almanya'da Yeni Başbakan Olmaya Hazırlanan Elif Eralp Zaferini Tarkan Şarkısıyla Kutladı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketleri Sol Parti'yi yüzde 24,5 oyla ilk sırada gösterdi. Partinin başbakan adayı Elif Eralp, sonuçların kesinleşmesi durumunda Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi' dedi.
Eralp'in seçim merkezinde zafer Tarkan şarkılarıyla kutlandı.
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Seçim zaferi Berlin'de büyük coşkuyla karşılandı.
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Elif Eralp'ten ilk açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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