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Almanya'da Yeni Başbakan Olmaya Hazırlanan Elif Eralp Zaferini Tarkan Şarkısıyla Kutladı

Almanya'da Yeni Başbakan Olmaya Hazırlanan Elif Eralp Zaferini Tarkan Şarkısıyla Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 23:10
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketleri Sol Parti'yi yüzde 24,5 oyla ilk sırada gösterdi. Partinin başbakan adayı Elif Eralp, sonuçların kesinleşmesi durumunda Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi' dedi.

Eralp'in seçim merkezinde zafer Tarkan şarkılarıyla kutlandı.

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Seçim zaferi Berlin'de büyük coşkuyla karşılandı.

Elif Eralp'ten ilk açıklama geldi.

Elif Eralp'ten ilk açıklama geldi.

İlk sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerine teşekkür eden Elif Eralp, seçimlerin ardından Berlin'i hep birlikte değiştirerek daha iyi bir kent haline getireceklerini söyledi.

Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor.' ifadelerini kullandı.

ARD'ye değerlendirmelerde bulunan Eralp, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürebileceği daha adil bir Berlin için yeni bir sayfa açma görevi verdiğini belirtti. Kentteki en önemli sosyal sorunlardan birinin kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin programının desteklendiğini dile getirdi.

Berlin eyalet başbakanı olmak istediğini belirten Eralp, 'Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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