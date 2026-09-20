Almanya'da Yeni Başbakan Olmaya Hazırlanan Elif Eralp Zaferini Tarkan Şarkısıyla Kutladı

İlk sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerine teşekkür eden Elif Eralp, seçimlerin ardından Berlin'i hep birlikte değiştirerek daha iyi bir kent haline getireceklerini söyledi.

Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor.' ifadelerini kullandı.

ARD'ye değerlendirmelerde bulunan Eralp, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürebileceği daha adil bir Berlin için yeni bir sayfa açma görevi verdiğini belirtti. Kentteki en önemli sosyal sorunlardan birinin kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin programının desteklendiğini dile getirdi.

Berlin eyalet başbakanı olmak istediğini belirten Eralp, 'Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum.' dedi.