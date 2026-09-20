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Trabzon'da Salah'ın Yaylaya Çıkarak Üzerine Oturduğu Taşa Ziyaretçi Akını Yaşandı

Trabzon'da Salah'ın Yaylaya Çıkarak Üzerine Oturduğu Taşa Ziyaretçi Akını Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 20:29
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Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesindeki Kurtdere Yaylası’nı ziyaret ederek fotoğraflarını paylaşması, yayladaki bir kayayı da ilgi odağı haline getirdi.

Salah’ın oturarak poz verdiği kaya, paylaşımın ardından ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Yaylaya gelen vatandaşlar, Salah’ın oturduğu taşa giderek aynı noktada poz verirken, kayaya “Salah kayası” adını verdi.

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Yaylada Salah'ın fotoğraf çektirdiği yerde sıra olduğu görüldü.

Nevzat Aydın da Salah'ın poz verdiği yeri es geçmedi.

Nevzat Aydın da Salah'ın poz verdiği yeri es geçmedi.

Salah'a hem Liverpool formasıyla hem de Trabzonspor formasıyla büyük hayranlık duyan Nevzat Aydın aynı yere giderek kuymak yediği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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