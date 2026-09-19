Trabzonspor-Galatasaray Maçında İlk 45 Dakikada Trabzonspor Fırtınası Vardı, Galatasaray Şokta
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Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor,Galatasaray'ı ağırladı. Bordo mavililer maça harika bir başlangıç yaparak harika bir 45 dakika izletti. Galatasaray ise maça ortak olmakta zorlandı.
İlk yarı sona erdiğinde Trabzonspor'un üç golü vardı, Galatasaray ise yanıt veremedi.
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Fırtınalı 45 dakika.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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