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Trabzonspor-Galatasaray Maçında İlk 45 Dakikada Trabzonspor Fırtınası Vardı, Galatasaray Şokta

Trabzonspor-Galatasaray Maçında İlk 45 Dakikada Trabzonspor Fırtınası Vardı, Galatasaray Şokta

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 20:50
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Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor,Galatasaray'ı ağırladı. Bordo mavililer maça harika bir başlangıç yaparak harika bir 45 dakika izletti. Galatasaray ise maça ortak olmakta zorlandı. 

İlk yarı sona erdiğinde Trabzonspor'un üç golü vardı, Galatasaray ise yanıt veremedi.

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Fırtınalı 45 dakika.

Fırtınalı 45 dakika.

Galatasaray ilk 45 dakikada Trabzonspor ataklarına çözüm bulmakta zorlanırken hücumda da istediklerini yapamadı. Salah,  Saviolo ve ardından bir kez daha Salah devrenin skorunu belirledi. 

Trabzonspor soyunma odasına 3-0 önde giderken Galatasaray cephesinde şok var.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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