Trabzonspor-Galatasaray Maçında İlk 45 Dakikada Trabzonspor Fırtınası Vardı, Galatasaray Şokta

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor,Galatasaray'ı ağırladı. Bordo mavililer maça harika bir başlangıç yaparak harika bir 45 dakika izletti. Galatasaray ise maça ortak olmakta zorlandı.

İlk yarı sona erdiğinde Trabzonspor'un üç golü vardı, Galatasaray ise yanıt veremedi.