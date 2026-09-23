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Fon Soruşturmasında Adı Geçen Tera Portföy’ün Patronu Erdin Özel, Çelikler Holding’in Damadıymış!

Fon Soruşturmasında Adı Geçen Tera Portföy’ün Patronu Erdin Özel, Çelikler Holding’in Damadıymış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 11:48
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Fon soruşturmasının merkezindeki Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel’in, ihale kralı olarak tanımlanan Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu öğrenildi. Erdin Özel yapılan soruşturma sonrası yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. 

Kaynak: Fatih Ergin / NEFES

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Fon krizinin odağındaki şirketlerden Tera Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, büyük kamu ihalelerini alan Çelikler Holding’in damadı olduğu ortaya çıktı.

Fon krizinin odağındaki şirketlerden Tera Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, büyük kamu ihalelerini alan Çelikler Holding’in damadı olduğu ortaya çıktı.

Özel’in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu öğrenilirken, Çelik’in kızı Tuğba Çelik ile Erdin Özel’in düğünlerine Elazığ eski Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın da katıldığı görüldü.

Fon soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artarken, ifadeye çağrılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ verildi. 

Türkiye’yi kasıp kavuran fon krizinde, en dikkat çeken isimlerden biri olan Erdin Özel, Tera Portföy’ün kurumsal bilgilerine göre, Tera Yatırım Teknoloji Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Tera Portföy’ün güncel yönetim bilgilerinde ise Özel, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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