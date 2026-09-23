Fon Soruşturmasında Adı Geçen Tera Portföy’ün Patronu Erdin Özel, Çelikler Holding’in Damadıymış!
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Fon soruşturmasının merkezindeki Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel’in, ihale kralı olarak tanımlanan Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu öğrenildi. Erdin Özel yapılan soruşturma sonrası yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.
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Fon krizinin odağındaki şirketlerden Tera Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, büyük kamu ihalelerini alan Çelikler Holding’in damadı olduğu ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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