Fon Soruşturmasında Adı Geçen Tera Portföy’ün Patronu Erdin Özel, Çelikler Holding’in Damadıymış!

Özel’in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu öğrenilirken, Çelik’in kızı Tuğba Çelik ile Erdin Özel’in düğünlerine Elazığ eski Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın da katıldığı görüldü.

Fon soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artarken, ifadeye çağrılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ verildi.

Türkiye’yi kasıp kavuran fon krizinde, en dikkat çeken isimlerden biri olan Erdin Özel, Tera Portföy’ün kurumsal bilgilerine göre, Tera Yatırım Teknoloji Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Tera Portföy’ün güncel yönetim bilgilerinde ise Özel, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer alıyor.