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Bir Çocuk, Ruhi Çenet'in Belgeselindeki Detayı Fark Etti

Bir Çocuk, Ruhi Çenet'in Belgeselindeki Detayı Fark Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 14:43
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Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler cemaatinin kapalı dünyasına girdiği ve kısa sürede milyonlarca kez izlenen belgeseli, bu kez içeriğinden değil izleyicilerinden biri sayesinde gündeme geldi. Belgeseli izleyen bir çocuğun kaydettiği görüntüde, arka planda telefonda konuşan bir kişinin sürekli tekrarladığı bir el hareketi dikkat çekti; çocuk bu detayı fark edip doğrudan kameraya gösterdi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede X'in gündemine oturdu. Yorumlarda çocuğun gözlem gücüne övgüler yağarken, bir kısım kullanıcı bu el hareketinin çocuklarda da fark edilmeden bir alışkanlığa dönüşebildiğini, bir kısmı ise büyüklerin davranışlarının küçükler tarafından nasıl anında kopyalandığını yazdı. Bazı yorumlarda ise belgeselin viralliğine gönderme yapan esprili tepkiler öne çıktı.

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İşte o detay!

Bir kullanıcı bu hareketi kendisinin de yaptığını itiraf etti

Bir kullanıcı bu hareketi kendisinin de yaptığını itiraf etti
twitter.com

Uykusunda bile aynı hareketi yaptığını söyleyenler oldu

Uykusunda bile aynı hareketi yaptığını söyleyenler oldu
twitter.com

Çocuğun gözlem gücüne "MİT elemanı" esprisiyle övgü geldi

Çocuğun gözlem gücüne "MİT elemanı" esprisiyle övgü geldi
twitter.com

Bu detayı sadece bu çocuğun fark edebileceğini söyleyenler oldu

Bu detayı sadece bu çocuğun fark edebileceğini söyleyenler oldu
twitter.com
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Bazı kullanıcılar bu tavrı çocuk terbiyesi açısından eleştirdi

Bazı kullanıcılar bu tavrı çocuk terbiyesi açısından eleştirdi
twitter.com

El hareketini yapan kişiyi eleştiren yorumlar da vardı

El hareketini yapan kişiyi eleştiren yorumlar da vardı
twitter.com

Bu hareketin bazı kişilerde fark edilmeyen bir tik olabileceği de yazıldı

Bu hareketin bazı kişilerde fark edilmeyen bir tik olabileceği de yazıldı
twitter.com

Bir kullanıcı boykot çağrısıyla espri yaptı

Bir kullanıcı boykot çağrısıyla espri yaptı
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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