Bir Çocuk, Ruhi Çenet'in Belgeselindeki Detayı Fark Etti

Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler cemaatinin kapalı dünyasına girdiği ve kısa sürede milyonlarca kez izlenen belgeseli, bu kez içeriğinden değil izleyicilerinden biri sayesinde gündeme geldi. Belgeseli izleyen bir çocuğun kaydettiği görüntüde, arka planda telefonda konuşan bir kişinin sürekli tekrarladığı bir el hareketi dikkat çekti; çocuk bu detayı fark edip doğrudan kameraya gösterdi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede X'in gündemine oturdu. Yorumlarda çocuğun gözlem gücüne övgüler yağarken, bir kısım kullanıcı bu el hareketinin çocuklarda da fark edilmeden bir alışkanlığa dönüşebildiğini, bir kısmı ise büyüklerin davranışlarının küçükler tarafından nasıl anında kopyalandığını yazdı. Bazı yorumlarda ise belgeselin viralliğine gönderme yapan esprili tepkiler öne çıktı.