Ruhi Çenet Hasidik Yahudilerin Kapalı Dünyasına Girdi: İnternet Yasak, Kurallar Çok Katı
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Ruhi Çenet, yayımladığı yeni belgesel için New York ve çevresindeki Hasidik Yahudi topluluklarında 48 saat geçirdi. İnternet kullanımından eşlerin birbirine dokunmasına kadar gündelik hayatın pek çok alanını dini kuralların belirlediği topluluklarda gönüllü devriyeler, ambulans ağı ve dini mahkemeler de bulunuyor.
Ruhi Çenet'in belgeseline buradan ulaşabilirsiniz.
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New York’un ortasında kendi kurallarıyla yaşıyorlar
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Kendi polisleri değil, gönüllü güvenlik devriyeleri var
Aile hayatından Şabat’a kadar günlük yaşamı dinî kurallar belirliyor
Ruhi Çenet'in belgeseline ait kısa bir anı buradan bulabilirsiniz:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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