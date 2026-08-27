Ruhi Çenet Hasidik Yahudilerin Kapalı Dünyasına Girdi: İnternet Yasak, Kurallar Çok Katı

Hasidik Yahudilik, 18. yüzyılda Doğu Avrupa’da ortaya çıkan ve günümüzde Haredi Yahudiliğin önemli kollarından birini oluşturan dini hareket olarak biliniyor. Büyük nüfusları New York ve İsrail’de yaşayan Hasidik Yahudiler; siyah kıyafetleri, geleneksel şapkaları, erkeklerin uzattığı favorileri ve çoğunlukla Yidiş dilini kullanmalarıyla tanınıyor.

Ruhi Çenet’in 'Dünyanın En Gizli Yahudi Topluluğu: Hasidikler' adıyla yayımladığı belgesel, New York’taki farklı Hasidik mahalle ve yerleşimlere odaklanıyor. Çenet’in konuştuğu bazı kişiler hayatları boyunca televizyon izlemediklerini ve internete girmediklerini anlatırken bir katılımcı interneti “şeytanın icadı” olarak tanımlıyor.

Ancak teknolojiye yaklaşım bütün Hasidik topluluklarda aynı değil. Satmar gibi muhafazakar gruplarda internet ve akıllı telefon kullanımı ciddi biçimde sınırlandırılırken Chabad-Lubavitch hareketi interneti dini eğitim ve iletişim amacıyla yaygın biçimde kullanıyor. Bazı topluluklarda yalnızca arama ve sınırlı uygulamalara izin veren 'koşer telefonlar' tercih ediliyor.

Belgeselde merkezi sinagogun altındaki geçitler de görüntüleniyor. Brooklyn’deki Chabad-Lubavitch merkezinin altında bulunan yapı, bütün topluluğun kullandığı gizli bir ağ değildi. Yetkililerin 2024’teki incelemesine göre yaklaşık 18 metre uzunluğundaki izinsiz geçit, sinagogu genişletmek isteyen küçük bir öğrenci grubu tarafından kazılmıştı.