onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Açıkladı: 50 Bin Kişilik Araştırmayla Gün İçinde En Mutlu Olduğumuz Saatler Belli Oldu!

Bilim Açıkladı: 50 Bin Kişilik Araştırmayla Gün İçinde En Mutlu Olduğumuz Saatler Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 12:54

Gün içinde ruh halinizin değiştiğini fark ediyor musunuz? Sabahları enerjik, akşamları ise daha melankolik hissetmek aslında sandığımızdan daha yaygın bir durum olabilir! Çünkü bilim insanları, mutluluğumuzun saatlere göre nasıl değiştiğini anlamak için büyük bir araştırma gerçekleştirdi. Gelin o saatlere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

University College London (UCL) tarafından yapılan ve 50.000 kişinin katıldığı dev araştırmaya göre, günün diğer saatlerine kıyasla sabahları kendimizi daha iyi hissediyoruz.

University College London (UCL) tarafından yapılan ve 50.000 kişinin katıldığı dev araştırmaya göre, günün diğer saatlerine kıyasla sabahları kendimizi daha iyi hissediyoruz.

Bunun arkasında ise biyolojik saatimiz yatıyor! Vücudumuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olan kortizol hormonu, sabah saatlerinde en yüksek seviyesine ulaşıyor ve bu da ruh halimizi olumlu etkiliyor.

Bunun arkasında ise biyolojik saatimiz yatıyor! Vücudumuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olan kortizol hormonu, sabah saatlerinde en yüksek seviyesine ulaşıyor ve bu da ruh halimizi olumlu etkiliyor.

Araştırmaya göre, insanlar zihinsel olarak güne en iyi durumda başlıyor ancak gece yarısına doğru bu durum en kötü seviyeye geriliyor.

Peki ya haftanın hangi günlerinde daha mutluyuz? Sonuçlara göre, pazartesi ve cuma günleri pazar gününe kıyasla daha mutlu hissediyoruz. Ancak en yüksek mutluluk seviyesine ulaşılan gün ise salı!

Peki ya haftanın hangi günlerinde daha mutluyuz? Sonuçlara göre, pazartesi ve cuma günleri pazar gününe kıyasla daha mutlu hissediyoruz. Ancak en yüksek mutluluk seviyesine ulaşılan gün ise salı!

İlginç bir şekilde, yalnızlık hissinde haftanın günleri arasında büyük bir fark bulunmadı.

Mevsimler de ruh halimizi değiştiriyor mu? Araştırmada mevsimlerin de zihinsel sağlık üzerinde büyük etkisi olduğu görüldü. Kış aylarında depresyon ve anksiyete belirtileri daha yüksek seviyede.

Mevsimler de ruh halimizi değiştiriyor mu? Araştırmada mevsimlerin de zihinsel sağlık üzerinde büyük etkisi olduğu görüldü. Kış aylarında depresyon ve anksiyete belirtileri daha yüksek seviyede.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda ise mutluluk ve yaşam memnuniyeti daha yüksek! En iyi ruh haline sahip olduğumuz mevsim ise yaz olarak belirlendi.

Araştırmayı yürüten Dr. Feifei Bu, elde edilen verilerin zihinsel sağlık hizmetlerinin gün içindeki değişken ihtiyaçlara göre düzenlenmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Feifei Bu, elde edilen verilerin zihinsel sağlık hizmetlerinin gün içindeki değişken ihtiyaçlara göre düzenlenmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabahları daha mutlu hissetmemiz biyolojik saatimizle bağlantılı olsa da gün içinde değişen ruh halimizi etkileyen birçok faktör var. Şimdi siz söyleyin, sabahları mı yoksa akşamları mı kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın