Bilim Açıkladı: 50 Bin Kişilik Araştırmayla Gün İçinde En Mutlu Olduğumuz Saatler Belli Oldu!
Bilim Açıkladı: 50 Bin Kişilik Araştırmayla Gün İçinde En Mutlu Olduğumuz Saatler Belli Oldu!
Gün içinde ruh halinizin değiştiğini fark ediyor musunuz? Sabahları enerjik, akşamları ise daha melankolik hissetmek aslında sandığımızdan daha yaygın bir durum olabilir! Çünkü bilim insanları, mutluluğumuzun saatlere göre nasıl değiştiğini anlamak için büyük bir araştırma gerçekleştirdi. Gelin o saatlere bakalım!
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University College London (UCL) tarafından yapılan ve 50.000 kişinin katıldığı dev araştırmaya göre, günün diğer saatlerine kıyasla sabahları kendimizi daha iyi hissediyoruz.
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Bunun arkasında ise biyolojik saatimiz yatıyor! Vücudumuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olan kortizol hormonu, sabah saatlerinde en yüksek seviyesine ulaşıyor ve bu da ruh halimizi olumlu etkiliyor.
Peki ya haftanın hangi günlerinde daha mutluyuz? Sonuçlara göre, pazartesi ve cuma günleri pazar gününe kıyasla daha mutlu hissediyoruz. Ancak en yüksek mutluluk seviyesine ulaşılan gün ise salı!
Mevsimler de ruh halimizi değiştiriyor mu? Araştırmada mevsimlerin de zihinsel sağlık üzerinde büyük etkisi olduğu görüldü. Kış aylarında depresyon ve anksiyete belirtileri daha yüksek seviyede.
Araştırmayı yürüten Dr. Feifei Bu, elde edilen verilerin zihinsel sağlık hizmetlerinin gün içindeki değişken ihtiyaçlara göre düzenlenmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
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Sabahları daha mutlu hissetmemiz biyolojik saatimizle bağlantılı olsa da gün içinde değişen ruh halimizi etkileyen birçok faktör var. Şimdi siz söyleyin, sabahları mı yoksa akşamları mı kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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