Bilim Açıkladı: 50 Bin Kişilik Araştırmayla Gün İçinde En Mutlu Olduğumuz Saatler Belli Oldu!

Gün içinde ruh halinizin değiştiğini fark ediyor musunuz? Sabahları enerjik, akşamları ise daha melankolik hissetmek aslında sandığımızdan daha yaygın bir durum olabilir! Çünkü bilim insanları, mutluluğumuzun saatlere göre nasıl değiştiğini anlamak için büyük bir araştırma gerçekleştirdi. Gelin o saatlere bakalım!