24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sosyal medya, öğrencilerin öğretmenlerine yazdığı teşekkür mesajlarıyla doldu.

1981'den bu yana her yıl kutlanan gün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği tarihe dayanıyor. Pek çok kişi gün boyunca öğretmenlerini anan mesajlar paylaştı.

Ancak gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen'in paylaşımı bu mesajların hiçbirine benzemiyordu.

Ünlü şarkıcı, Öğretmenler Günü'nün her öğretmen için kutlanmayı hak etmediğini savundu. Paylaşımında 'Hangi öğretmenin Öğretmenler Günü kutlu değil' ifadesine yer veren Reynmen, bu sorunun cevabı olarak da kendi lise yıllarından bir ismi işaret etti.