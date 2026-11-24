Lisede Kimya Öğretmeninin Ağlattığı Reynmen Öğretmenler Günü'nde Sessiz Kalmadı
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Öğretmenler Günü'nde sosyal medya teşekkür mesajlarıyla dolarken Reynmen'den bambaşka bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, her öğretmenin bu günü hak etmediğini savundu. Örnek olarak da lisedeki kimya öğretmenini gösterdi. Reynmen'in anlattığına göre öğretmeni, 35 kişilik sınıfın önünde ona 'salak' demiş ve onu ağlatmıştı.
Reynmen'in Öğretmenler Günü paylaşımı kutlama mesajlarının arasında dikkat çekti.
Reynmen, lisedeki kimya öğretmeninin kendisine 35 kişilik sınıfın önünde "salak" dediğini anlattı
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