15 Dizi Kan Kaybetti: Haftanın En Çok Yükselen ve Düşen Dizileri Belli Oldu
AB'de 21 dizinin 15'i geriledi, yalnızca 6 dizi bir önceki bölümünün üzerine çıkabildi.
Gönül Dağı AB'de 3,27'den 4,82'ye çıkarak haftanın en büyük artışını yakaladı.
Yeraltı Total'de 8,11'den 9,22'ye çıkarak 1,11 puanla haftanın en çok yükselen dizisi oldu.
Uzak Şehir ABC1'de 9,25'ten 8,08'e inerek haftanın en sert düşüşünü yaşadı.
İşte 16-22 Kasım haftasında listelere göre en çok yükselen ve düşen diziler:
Total'de en çok yükselenler:
1. Yeraltı (NOW) - 8,11 → 9,22 (+1,11)
2. Gönül Dağı (TRT 1) - 4,70 → 5,40 (+0,70)
3. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,77 → 5,21 (+0,44)
Total'de en çok düşenler:
1. Anne Yarısı (NOW) - 5,79 → 5,18 (-0,61)
2. Daha 17 (Kanal D) - 7,01 → 6,44 (-0,57)
3. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 5,15 → 4,73 (-0,42)
3. Güller ve Günahlar (Kanal D) - 5,70 → 5,28 (-0,42)
AB'de en çok yükselenler:
1. Gönül Dağı (TRT 1) - 3,27 → 4,82 (+1,55)
2. Teşkilat (TRT 1) - 2,88 → 3,66 (+0,78)
3. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 2,66 → 2,98 (+0,32)
AB'de en çok düşenler:
1. Başkalarının Hayatı (Star TV) - 3,87 → 3,07 (-0,80)
2. Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) - 3,75 → 3,02 (-0,73)
3. Uzak Şehir (Kanal D) - 7,50 → 6,80 (-0,70)
ABC1'de en çok yükselenler:
1. Gönül Dağı (TRT 1) - 4,35 → 5,00 (+0,65)
2. Yeraltı (NOW) - 8,38 → 9,00 (+0,62)
3. Ömür Usta (NOW) - 7,52 → 7,92 (+0,40)
ABC1'de en çok düşenler:
1. Uzak Şehir (Kanal D) - 9,25 → 8,08 (-1,17)
2. Sevdan Bir Ateş (Show TV) - 8,79 → 7,76 (-1,03)
3. Güller ve Günahlar (Kanal D) - 4,59 → 3,73 (-0,86)
Karşılaştırma her dizinin bir önceki yayınlanan bölümüne göre yapılmıştır. Tekrarlar ve özetler hariçtir, final bölümleri dahildir.
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