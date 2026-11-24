Haftanın kazananı TRT 1'in cumartesi dizisi Gönül Dağı oldu. Yedinci sezonuna zayıf başlayan dizi, AB'de bir haftada 1,55 puan artırdı. Bu, üç listedeki en büyük yükseliş oldu.

Gönül Dağı ABC1'de de 4,35'ten 5,00'a çıkarak 0,65 puanla listenin zirvesine yerleşti. Total'de ise 4,70'ten 5,40'a yükselerek 0,70 puanla ikinci sırada yer aldı. Dizi, 21 Kasım Cumartesi akşamı 13 ay sonra ilk kez üç listede birden günün lideri olmuştu.

Öte yandan AB'de ikinci büyük artış yine TRT 1'den geldi. Teşkilat 2,88'den 3,66'ya çıkarak 0,78 puan kazandı.