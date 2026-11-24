Taze kar, dışarıdan bakıldığında dümdüz beyaz bir örtü gibi görünse de aslında içi hava dolu, gözenekli bir yapıya sahip; birbirine değen binlerce küçük kristalin arasında kalan boşluklar, araç iç mekânlarında ve havalandırma sistemlerinde kullanılan köpük ve lif malzemeler gibi çalışıyor. Ses dalgaları bu boşluklara girdiğinde kristallerin yüzeyine çarpıp sürtünerek enerjisini kaybediyor ve yankı olarak geri dönmek yerine karın içinde sönümleniyor. Araştırmacılar taze karın ses emme katsayısını 0,5 ile 0,9 arasında hesaplıyor, yani karın üzerine düşen sesin yarısından fazlası, bazı koşullarda çok daha büyük kısmı yutuluyor.

Bu süreçte ses enerjisi çok küçük miktarda ısıya dönüşüyor, ancak ortaya çıkan ısı karı eritecek düzeye yaklaşmıyor bile. Yağış sırasında da benzer bir sessizlik söz konusu, çünkü hafif ve yavaş düşen kar taneleri yere çarptığında yağmur damlaları gibi gürültü çıkarmıyor. Kalınlık da işin önemli bir parçası; ince bir kar tozu pek bir şey değiştirmese de birkaç santimlik bir tabaka, özellikle yüksek frekanslı sesleri belirgin biçimde bastırmaya yetiyor.