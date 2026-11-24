Kar Yağınca Her Yer Neden Sessizleşiyor? Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı!
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Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte beklediğimiz kar yağışına dair herkesin fark ettiği ama çoğu kişinin açıklayamadığı bir değişiklik de yine akıllara geldi: kar yağdığında trafik uğultusunun, adım seslerinin ve sokak gürültüsünün yerini birdenbire derin bir sessizlik alıyor. Bu hissin arkasında kulaklarınızın oyun oynaması değil, taze karın yapısından kaynaklanan gerçek bir akustik etki var. Üstelik sessizliğin ne kadar süreceği, karın yaşıyla doğrudan bağlantılı.
Kaynak: CBC Quirks & Quarks
Yeni yağmış kar, kristallerin arasındaki hava boşluklarıyla sesi adeta bir sünger gibi içine çekiyor.
Kar eriyip yeniden donarak sertleştiğinde boşluklar kapanıyor ve ses emilmek yerine yeniden yansımaya başlıyor.
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