İstanbul'da Morali Bozulan Aslandan Annelerin Garip İltifatlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Son zamanlarda gündemin biraz durgun olduğunu düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Neyse ki ülkemizde goygoy gündemi hemen doluyor! Bu kez Sarıyer'de bir aslan görüldüğü iddiası, sosyal medyayı etkisi altına aldı. Son saatlerde yapılan paylaşımlar da hep aslanı konu aldı.
Gelin, son 24 saatte X'te viral olan paylaşımlara bakalım.
Aslan terbiyecimiz bile var...
😂😂😂
👇🏻
👇🏻
Tam olarak kaç kilo vermemiz gerekiyor?
Günün anlam ve önemi:
Kimin korktuğu belli...
😂😂😂
Bugün de sana üzülelim...
Biraz da filmleri konuşalım.
Görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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