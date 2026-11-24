Son zamanlarda gündemin biraz durgun olduğunu düşündüyseniz yalnız değilsiniz. Neyse ki ülkemizde goygoy gündemi hemen doluyor! Bu kez Sarıyer'de bir aslan görüldüğü iddiası, sosyal medyayı etkisi altına aldı. Son saatlerde yapılan paylaşımlar da hep aslanı konu aldı.

Gelin, son 24 saatte X'te viral olan paylaşımlara bakalım.