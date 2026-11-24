Meğer Tadı Dilimiz Değil Burnumuz Alıyormuş: Burnumuz Tıkalıyken Neden Tat Alamayız?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nezle ya da grip olduğumuzda en sevdiğimiz yemek bile bir anda kartona dönüyor, çorbayla çikolata arasındaki fark neredeyse kayboluyor. Oysa dilimiz yerinde duruyor, tat tomurcuklarımız da çalışmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre bu tatsızlığın arkasında, her lokmayla birlikte burnumuza yapılan görünmez bir koku yolculuğu var.
Kaynak: MedlinePlus Magazine
Burun tıkalıyken tat alamamamızın asıl sebebi dilimiz değil, yemeklerin aromalarının burna ulaşamaması.
Nezle, grip ve alerji burun içini şişirip aromaların koku hücrelerine ulaşmasını engelliyor.
Tıkanıklık geçince tat da geri geliyor ama ani ve uzun süren kayıplar doktora gösterilmeli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın