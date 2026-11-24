Burun içindeki dokular enfeksiyon ya da alerji yüzünden şiştiğinde koku molekülleri alıcı hücrelerin bulunduğu bölgeye varamıyor, aromalar yolda kalıyor ve beyne yalnızca dilin gönderdiği temel tat bilgisi ulaşıyor. Bu yüzden tıkalı burunla yenen bir çikolata hâlâ tatlı geliyor ama çikolata gibi gelmiyor; burnunuzu tutarak bir jelibon yediğinizde de hangi aromada olduğunu anlayamayıp yalnızca şekerli bir şey çiğnediğinizi hissediyorsunuz. Acı biberin yakıcılığı ise tat tomurcuklarından değil sinirlerden geldiği için tıkalı burunda bile hissedilmeye devam ediyor.