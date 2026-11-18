Japonca bir terim olan umami, glutamat gibi amino asitlerin verdiği doyurucu, lezzetli tadı anlatıyor. Domates suyu da bu tadın zengin olduğu içeceklerden biri. Bu yüzden gürültülü kabinde umami açısından zengin yiyecek ve içecekler daha çekici hale geliyor.

Havayolları da bunu fark etmiş durumda. Alman havayolu şirketi Lufthansa, yolcuların neredeyse bira kadar domates suyu tükettiğini görünce özel bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma, kabin basıncının domates suyunun tadını güçlendirdiğini gösterdi.