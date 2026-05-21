Uçakta Şişkinlik Neden Oluyor? Uzman Doktordan Şişkinliği Azaltacak 3 Öneri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 16:06
Uçak yolculuklarında yaşanan şişkinlik problemi birçok kişinin ortak derdi hâline geldi. Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi, uçuş sırasında neden şişkinlik yaşandığını açıklarken bu durumu azaltabilecek üç basit öneri paylaştı. Uzmanlara göre kabin basıncı, hareketsizlik ve yanlış beslenme tercihleri sindirim sistemini doğrudan etkiliyor.

Uçak yolculuklarında yaşanan şişkinlik problemi sanıldığından çok daha yaygın.

Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi, uçuş sırasında yaşanan gaz ve şişkinliğin nedenlerini açıklarken, bunu azaltmanın üç basit yolunu paylaştı.

Tatile çıkmanın heyecanı güzel, ancak uzun uçuşlarda yaşanan şişkinlik hissi birçok kişi için yolculuğun en rahatsız edici kısmı olabiliyor. Özellikle karında baskı, gaz ve hazımsızlık hissi uçak seyahatlerinde sık görülen problemler arasında yer alıyor. Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi’ye göre bu durum, düşünüldüğünden çok daha yaygın.

King’s College London’da araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Rossi, uçuş sırasında yaşanan sindirim problemlerini “mile-high IBS” yani “yüksek irtifa IBS’i” olarak tanımlıyor. Rossi’ye göre uçak yükseldikçe kabin basıncı düşüyor ve bu durum midede bulunan gazın genişlemesine neden oluyor. Sonuç olarak şişkinlik, ağrı ve gaz problemi ortaya çıkabiliyor.

Doktora Göre Şişkinliği Azaltmanın Yolları

1. Yüksek FODMAP içeren yiyecekleri azaltın

Uzman doktora göre uçuştan 24 ila 48 saat önce yüksek FODMAP içeren besinleri azaltmak şişkinliği hafifletebilir. FODMAP; bağırsakta zor sindirilen kısa zincirli karbonhidratları ifade ediyor.

Sarımsak, soğan, süt, elma, armut ve karnabahar yüksek FODMAP grubunda yer alırken; yulaf, ekşi mayalı ekmek, yeşil fasulye, kivi, ceviz ve yer fıstığı daha düşük FODMAP seçenekleri arasında bulunuyor.

Ancak Dr. Rossi, bu besinlerin tamamen hayat boyu kesilmemesi gerektiğini de vurguluyor. Çünkü bağırsak bakterilerinin önemli bir kısmı bu lifli gıdalarla besleniyor.

2. Gaz yapan yiyecek ve içeceklerden uzak durun

Gazlı içecekler, sakız çiğnemek ve ağır yağlı yemekler uçuş sırasında sindirimi daha da yavaşlatabiliyor. Bu durum bağırsakta daha fazla gaz oluşmasına yol açabiliyor.

Uzman isim, özellikle uçuş öncesinde bu tür yiyecek ve içeceklerin mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyor.

3. Bol su tüketin ve hareket edin

Dr. Rossi’ye göre uçuş sırasında yeterli miktarda su içmek ve mümkün olduğunca hareket etmek sindirim sistemini destekliyor. Uzun süre hareketsiz kalmak ise yalnızca şişkinliği değil farklı sağlık problemlerini de tetikleyebiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
