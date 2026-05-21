Uçakta Şişkinlik Neden Oluyor? Uzman Doktordan Şişkinliği Azaltacak 3 Öneri

Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi, uçuş sırasında yaşanan gaz ve şişkinliğin nedenlerini açıklarken, bunu azaltmanın üç basit yolunu paylaştı.

Tatile çıkmanın heyecanı güzel, ancak uzun uçuşlarda yaşanan şişkinlik hissi birçok kişi için yolculuğun en rahatsız edici kısmı olabiliyor. Özellikle karında baskı, gaz ve hazımsızlık hissi uçak seyahatlerinde sık görülen problemler arasında yer alıyor. Bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Megan Rossi’ye göre bu durum, düşünüldüğünden çok daha yaygın.

King’s College London’da araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. Rossi, uçuş sırasında yaşanan sindirim problemlerini “mile-high IBS” yani “yüksek irtifa IBS’i” olarak tanımlıyor. Rossi’ye göre uçak yükseldikçe kabin basıncı düşüyor ve bu durum midede bulunan gazın genişlemesine neden oluyor. Sonuç olarak şişkinlik, ağrı ve gaz problemi ortaya çıkabiliyor.