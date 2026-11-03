Mumyaları Kokladılar: Bilim İnsanları Binlerce Yıllık Sırrı Burunlarıyla Çözdü

Eski Mısır mumyalarının, yalnızca yeterince yaklaşanların bildiği kendine özgü bir kokusu var. Önceki çalışmalarda dokuz mumyanın kokusu 'odunsu', 'baharatlı' ve 'tatlı' olarak tanımlanmıştı. Arkeologlar mumyalama maddelerini çözmek için genellikle bandajdan bir parça kesip eriterek moleküler yapısına bakıyor.

Ancak bu işlem yıkıcı. Bazen moleküller süreç içinde parçalanıyor ve bir mumyadan alınabilecek bandaj miktarı da sınırlı. Bristol ekibi bunun yerine mumyanın çevresindeki havadan uçucu organik bileşikleri örnekledi. Bu moleküller kaynağından kolayca yükselip havaya yayılarak kendine özgü koku izlerini oluşturuyor.