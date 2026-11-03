Mumyaları Kokladılar: Bilim İnsanları Binlerce Yıllık Sırrı Burunlarıyla Çözdü
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Mumyaların çevresindeki uçucu bileşikler, bandajları kesip eritmeye dayanan yıkıcı yöntemin yerini alıyor.
Araştırmacılar Mısır tarihinin neredeyse tamamını kapsayan 19 mumyadan 35 örnek inceledi.
Mumyalama tarifleri zamanla basit yağlardan reçine ve bitüm gibi pahalı malzemelere doğru gelişti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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