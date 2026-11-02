Kayaların İçine 3 Katlı Yer Altı Şehri Oydular: Bölgedeki İlk ve Tek Tuvalet Burada
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Kapadokya'nın açılış kapısı olarak anılan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, kayaların içine oyulmuş 3 katlı bir yer altı şehri bulunuyor. Tuvaleti, kilerleri ve su kuyusuyla dikkat çeken yapı, bölgede benzerine rastlanmayan özellikleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.
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Kaynak: İHA
Güzelyurt'taki yer altı şehri 1997'de başlayan kazılarla 3 katıyla birlikte gün yüzüne çıktı.
Kilerlerden ateş kürsüsüne uzanan yapılar, yer altı yaşamının ayrıntılarını gözler önüne seriyor.
Yöre sakinlerine göre Etiler'den Rumlara pek çok medeniyet bu yer altı şehrinde yaşadı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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