Kayaların İçine 3 Katlı Yer Altı Şehri Oydular: Bölgedeki İlk ve Tek Tuvalet Burada

Yer altı şehrini anlatan yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, buranın Güzelyurt 2 numaralı yer altı şehri olduğunu ve bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri sayıldığını söyledi. Tekeli, yapının hiç restorasyon görmediğini ve tamamen orijinal haliyle durduğunu belirtti.

Tekeli'ye göre burada Etiler, Hititler, Bizanslılar ve en son 1924'e kadar Rumlar yaşadı. Rumların bölgeyi boşaltmasının ardından yer altı şehri kiler ve sığınak olarak kullanıldı. Tekeli, bölgedeki birçok yer altı şehri gezildiğinde hiçbirinde tuvalet bulunmadığını ifade etti.