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Kayaların İçine 3 Katlı Yer Altı Şehri Oydular: Bölgedeki İlk ve Tek Tuvalet Burada

Kayaların İçine 3 Katlı Yer Altı Şehri Oydular: Bölgedeki İlk ve Tek Tuvalet Burada

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:37
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Kapadokya'nın açılış kapısı olarak anılan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, kayaların içine oyulmuş 3 katlı bir yer altı şehri bulunuyor. Tuvaleti, kilerleri ve su kuyusuyla dikkat çeken yapı, bölgede benzerine rastlanmayan özellikleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

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Kaynak: İHA

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Güzelyurt'taki yer altı şehri 1997'de başlayan kazılarla 3 katıyla birlikte gün yüzüne çıktı.

Güzelyurt'taki yer altı şehri 1997'de başlayan kazılarla 3 katıyla birlikte gün yüzüne çıktı.

Tarihi dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin açılış kapısı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan yer altı şehri, asırlar öncesine dayanan yaşam alanlarıyla ilgi çekiyor. 1997 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla 3 katıyla birlikte ortaya çıkarılan yapı, metrelerce yüksek kayaların oyularak oluşturulmasıyla dikkat çekiyor.

Yapı, çevredeki ilk ve tek tuvaleti bulunan yer altı şehri olma özelliğiyle de öne çıkıyor.

Kilerlerden ateş kürsüsüne uzanan yapılar, yer altı yaşamının ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Kilerlerden ateş kürsüsüne uzanan yapılar, yer altı yaşamının ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

3 katlı yer altı şehrinin içerisinde tuvalet, kilerler, ambarlar, yüklükler, su kuyusu, tandırlar, güvercinlikler, ocaklar ve ateş kürsüsü gibi birçok alan bulunuyor. Bu bölümler, kayanın içine oyularak oluşturulan mekanların günlük yaşamın hemen her ihtiyacına göre düzenlendiğini gösteriyor.

Ziyaretçiler, bu alanları gezerek asırlar öncesinin yaşam biçimine dair fikir edinme fırsatı buluyor.

Yöre sakinlerine göre Etiler'den Rumlara pek çok medeniyet bu yer altı şehrinde yaşadı.

Yöre sakinlerine göre Etiler'den Rumlara pek çok medeniyet bu yer altı şehrinde yaşadı.

Yer altı şehrini anlatan yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, buranın Güzelyurt 2 numaralı yer altı şehri olduğunu ve bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri sayıldığını söyledi. Tekeli, yapının hiç restorasyon görmediğini ve tamamen orijinal haliyle durduğunu belirtti.

Tekeli'ye göre burada Etiler, Hititler, Bizanslılar ve en son 1924'e kadar Rumlar yaşadı. Rumların bölgeyi boşaltmasının ardından yer altı şehri kiler ve sığınak olarak kullanıldı. Tekeli, bölgedeki birçok yer altı şehri gezildiğinde hiçbirinde tuvalet bulunmadığını ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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