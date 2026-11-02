Kayseri'de Zabıta Kadrosuna Robot Katıldı: Esnafın Saçına Sakalına Bile Karışıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından hizmete alınan yapay zeka destekli insansı robot MEGA, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine çıkıyor. Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran robot, hem eksikleri tespit ediyor hem de çarşıda renkli anlar yaşatıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
Yapay zeka destekli robot MEGA, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak esnaf denetimlerine katılıyor.
Belediye Başkanı Palancıoğlu, robotların ilerleyen dönemde güvenlik ve afet yönetimi gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.
Esnaf ise robotun saçına sakalına karışan diyaloglarını ve çarşıya getirdiği hareketliliği memnuniyetle karşılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın