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Kayseri'de Zabıta Kadrosuna Robot Katıldı: Esnafın Saçına Sakalına Bile Karışıyor

Kayseri'de Zabıta Kadrosuna Robot Katıldı: Esnafın Saçına Sakalına Bile Karışıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 08:46
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından hizmete alınan yapay zeka destekli insansı robot MEGA, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine çıkıyor. Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran robot, hem eksikleri tespit ediyor hem de çarşıda renkli anlar yaşatıyor.

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Kaynak: AA

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Yapay zeka destekli robot MEGA, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak esnaf denetimlerine katılıyor.

Yapay zeka destekli robot MEGA, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak esnaf denetimlerine katılıyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından temin edilen MEGA, Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle birlikte kontrollere katılıyor. Robot, ürünlerin fiyat etiketlerini tarayarak raf fiyatlarıyla kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığını inceliyor. Raf ömrü ve hijyen koşulları hakkında da bilgilendirme yapabilen MEGA, belirlediği eksiklikleri eş zamanlı olarak ilgili belediye birimlerine iletiyor. Kurallara uyan işletmecilere sesli teşekkür eden robot, eksik tespit ettiği esnafa ise uyması gereken mevzuat hakkında bilgi veriyor.

Belediye Başkanı Palancıoğlu, robotların ilerleyen dönemde güvenlik ve afet yönetimi gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Palancıoğlu, robotların ilerleyen dönemde güvenlik ve afet yönetimi gibi alanlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknolojideki gelişmelere ayak uydurmaya çalıştıklarını belirtti. Palancıoğlu, robotların ilerleyen dönemde güvenlik, afet yönetimi, temizlik ve bilgilendirme gibi pek çok alanda kullanılabileceğini ifade etti. MEGA'nın zabıta personeliyle birlikte çalıştığını, denetimlerin yanı sıra vatandaşlarla iletişim kurarak çarşıya farklı bir atmosfer kattığını anlattı. Belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerindeki personelin robot üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktaran Palancıoğlu, Göktürk Melikgazi gibi projelerle gençlerin insansız hava araçları ve robotik sistemler geliştirebilecek donanıma ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Esnaf ise robotun saçına sakalına karışan diyaloglarını ve çarşıya getirdiği hareketliliği memnuniyetle karşılıyor.

Esnaf ise robotun saçına sakalına karışan diyaloglarını ve çarşıya getirdiği hareketliliği memnuniyetle karşılıyor.

Manav Ahmet Murt, MEGA'nın gelişiyle çarşıda hareketlilik yaşandığını belirtti. Murt, robotun esnafın saçına sakalına karıştığını ve etiketi olmayan ürünlere etiket takılmasını istediğini söyledi. Robot, kendisine bir şey ikram edildiğinde sadece yağ kullandığını ve yiyip içemeyeceğini belirterek esnafı güldürüyor. Manav Mahmut Özgöncü ise robotun gelmesiyle müşteri hareketliliğinin arttığını, özellikle çocukların MEGA'ya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Tezgahtaki nar ve mandalinalara bakan robot, ürünlerin kaliteli olduğunu söylerken, kendisine muz ikram edilince 'Şekerim var yiyemem' yanıtını verdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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