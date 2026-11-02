Kayseri'de Zabıta Kadrosuna Robot Katıldı: Esnafın Saçına Sakalına Bile Karışıyor

Manav Ahmet Murt, MEGA'nın gelişiyle çarşıda hareketlilik yaşandığını belirtti. Murt, robotun esnafın saçına sakalına karıştığını ve etiketi olmayan ürünlere etiket takılmasını istediğini söyledi. Robot, kendisine bir şey ikram edildiğinde sadece yağ kullandığını ve yiyip içemeyeceğini belirterek esnafı güldürüyor. Manav Mahmut Özgöncü ise robotun gelmesiyle müşteri hareketliliğinin arttığını, özellikle çocukların MEGA'ya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Tezgahtaki nar ve mandalinalara bakan robot, ürünlerin kaliteli olduğunu söylerken, kendisine muz ikram edilince 'Şekerim var yiyemem' yanıtını verdi.