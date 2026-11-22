Julaften, Norveç'te Noel'in asıl kutlandığı gün. Çoğu aile o akşam geleneksel bir yemek için bir araya geliyor ve hediyelerini açıyor. Sofralarda pinnekjøtt ya da ribbe gibi geleneksel Noel yemekleri ve juleøl denen Noel birası yer alıyor.

Bir başka gelenek de ahırdaki cüce Fjøsnissen için ahıra bir kase pirinç lapası, yani nissegrøt bırakmak. Doyurulmayan cücenin huysuzlaşıp başa bela olduğuna inanılıyor.

Noel anlamına gelen jul kelimesi, eski İskandinav dilindeki jól sözcüğünden geliyor. Eski jul bayramında bereketli bir hasat ve soğuk kış aylarında korunmak için tanrılara juleblot adı verilen adaklar sunuluyordu.