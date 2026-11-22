Norveçliler Noel Arifesinde Neden Evdeki Süpürgeleri Saklar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Norveç'te Noel'in asıl kutlandığı gece, Norveççe adıyla Julaften olan Noel arifesi. Aileler o akşam hediyeleşip sofraya otururken bazı evlerde süpürgeler de ortadan kayboluyor. Geleneğin arkasında cadılar ve kötü ruhlarla ilgili eski bir inanç var. Süpürge saklamak, Norveç'in ilginç Noel geleneklerinden yalnızca biri.
Cadılar binecek süpürge bulamasın diye saklıyorlar
Ahırdaki cüce için bir kase pirinç lapası bırakılıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın