Danimarkalılar Bebeklerini Neden Eksi Derecede Dışarıda Uyutuyor?
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Danimarka'da kafe ve mağaza önlerinde, içinde bebek uyuyan pusetler görmek sıradan bir manzara. Kopenhag sokaklarında herhangi bir gün kaldırımlarda onlarca bebek arabasına rastlamak mümkün. Anne babalar içeride alışveriş yaparken ya da kahve içerken bebekler dışarıda, çoğu zaman dondurucu havada uykusunu sürdürüyor. Alışkanlığın ardında soğukta uyumanın sağlığa iyi geldiği inancı ve kaygının az olduğu bir toplum düzeni var.
Bebekler dışarıda uyurken anne babalar çoğu zaman pencerenin hemen ardında oluyor
Soğukta uyumanın sağlığa iyi geldiğine inanılıyor, çocuk kaçırma vakalarının azlığı da ailelere güven veriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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