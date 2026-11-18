Danimarkalı ebeveynler için bebeği dışarıda uyutmak şehir hayatının olağan bir parçası. Ülkede yaşayan Amerikalı bir blog yazarı 2011'de uygulamanın yaygın olduğunu yazmıştı. Aileler bebeklerini kapının önünde bırakarak alışverişlerini yapabiliyor, kahvelerini rahatça içebiliyor.

Bebekler sokakta yalnız kalmış gibi görünse de anne babalar genellikle çok yakında bekliyor. Çoğu aile pusete gelişmiş bir bebek telsizi takıyor ya da kafede pencere kenarına oturuyor. Bir mekanda salona 'Mavi pusetteki bebek kıpırdanmaya başladı' diye seslenilmesi, düzenin ne kadar olağan karşılandığını gösteren örneklerden biri.