Kiralık Aşk'ın Koriş'i olarak hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Daha önce 'spor ve diyet' diyerek anlattığı zayıflama sürecinin perde arkasını bu kez açık açık paylaştı. Üstelik iğne kullandığı hâlde bunu saklayan ünlülere de sessiz kalmadı.

KAYNAK: Sana Ne Bana Ne/ Bold Agency Projects