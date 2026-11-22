Diyetle Zayıfladığını Söyleyen Onur Büyüktopçu Gerçeği Bu Kez Çatır Çatır Anlattı
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Kiralık Aşk'ın Koriş'i olarak hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Daha önce 'spor ve diyet' diyerek anlattığı zayıflama sürecinin perde arkasını bu kez açık açık paylaştı. Üstelik iğne kullandığı hâlde bunu saklayan ünlülere de sessiz kalmadı.
KAYNAK: Sana Ne Bana Ne/ Bold Agency Projects
Onur Büyüktopçu, Bold'daki "Bana Ne, Sana Ne?" programında yaklaşık 28 kiloyu zayıflama iğnesiyle verdiğini açıkladı.
İğne kullandığı hâlde diyetle zayıfladığını söyleyen ünlülere sitem eden Büyüktopçu, "Bence gerçek söylenmeli" dedi.
Arkadaşının iğne sonrası bilincini kaybettiğini anlatan Büyüktopçu, "Lütfen doktor kontrolünde olun" çağrısında bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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