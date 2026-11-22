Aldatıldıklarını Nasıl Anladılar? Gerçeği En Beklenmedik Anda Öğrenen 12 Kişi
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Kızının doğum günü şarkısı söylenirken eşinin en yakın arkadaşı yanına gelip konuşmak istiyor. Bu yazıdaki 12 kişi de aldatıldığını böyle, hiç beklemediği bir anda öğrenmiş. Anlattıkları, Reddit'te 'Aldatıldığınızı nasıl fark ettiniz?' sorusuna verilen cevaplardan.
1. 16 yaşındaki komşumuz bir gün yanıma gelip "İyi misin?" diye sordu.
2. Yatak odamızda bir boxer buldum.
3. Bir arkadaşım aradı: "Kanka, kız arkadaşın şu an bir restoranda, tanımadığım bir adamla."
4. Kız arkadaşımın küçük kardeşi, ablasının beni erkek arkadaşıyla tanıştırıp tanıştırmadığını sordu.
5. "Kız kardeşim geliyor, bu hafta uğrama" demişti.
6. Sokakta el ele yürüyen çok tatlı bir çift gördüm.
7. Kızımızın doğum gününde eşimin en yakın arkadaşı yanıma gelip bunların hiçbirini hak etmediğimi söyledi.
8. Telefonunun şifresini değiştirdiği gün anladım.
9. Gecenin bir yarısı telefonunun ekranı yandı.
10. Hamile bıraktığı kadın bir gün evimizin kapısına geldi.
11. Benden sürekli borç istiyordu, ihtiyacı vardır diye nedenini hiç sormuyordum.
12. Dizlerimin üstüne çöküp evlenme teklif ettiğim anda beni aldattığını söyledi.
Sizce en ağır olanı hangisi: 16 yaşındaki komşunun ağzından kaçan soru mu, diz çöküldüğü anda gelen itiraf mı?
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