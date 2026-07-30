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İki Metrelik Boynuzlu Robotu Sahaya İndirdiler: Orman Yangınlarına Müdahale Edecek

İki Metrelik Boynuzlu Robotu Sahaya İndirdiler: Orman Yangınlarına Müdahale Edecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 17:51
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Afet bölgelerindeki riskli görevleri üstlenmek amacıyla yeni nesil robotik teknolojiler geliştirilmektedir demek yerine, arama kurtarma çalışmalarında yeni bir dönem başlamaktadır denebilir. California merkezli robotik firması Satyress, 'Threehalves' adını verdiği iki metre uzunluğundaki kentaur mimarisine sahip robotu kamuoyuna sundu. İnsansı üst gövde ile dört bacaklı dayanıklı alt tabanı birleştiren bu teknoloji; yangın, heyelan ve çökme riski taşıyan enkaz alanlarında insan hayatını korumayı amaçlıyor.

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İnsan hayatını riske atmayan uzaktan kumanda sistemi operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor

İnsan hayatını riske atmayan uzaktan kumanda sistemi operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor

Satyress, tasarım sürecinde hiçbir görevin insan hayatından daha değerli olmadığı prensibiyle hareket ediyor. Uzman bir operatörün uzaktan yönlendirdiği Threehalves, sahadaki nitelikli personelin yerini almak yerine onların tehlikeli alanlardaki fiziksel uzantısı konumunda duruyor.

Sistemde sabit kollar yerine modüler bir uzuv yapısı yer alıyor. Bu sayede ekipler; testere, matkap veya tornavida gibi ekipmanları dakikalar içinde cihaza takabiliyor. Tüm parçaların yalnızca üç birbiriyle değiştirilebilir bileşenden oluşması, saha koşullarındaki bakım ve onarım süreçlerini belirgin şekilde hızlandırıyor. Cihazın kafa bölümünde yer alan ışıklı ve dayanıklı muhafaza ise operatörün anlık görüntü takibini sağlayan gelişmiş kameraları barındırıyor.

Çok kademeli güvenlik mekanizmaları ve katlanabilir mimari cihazın saha kullanımını kolaylaştırıyor

Çok kademeli güvenlik mekanizmaları ve katlanabilir mimari cihazın saha kullanımını kolaylaştırıyor

Robotik sistemlerin kontrolden çıkmasını önlemek adına çok katmanlı acil durum güvenlik protokolleri uygulanıyor. Operatör el kaldırma hareketiyle robotun hareketini anında dondurabiliyor. İkincil bir önlem olarak göğüs ve sırt bölgesindeki basınçlı tank sistemi öne çıkıyor; pnömatik frenleri kilitleyen mekanizma sayesinde cihaz fiziki olarak tamamen duruyor. Taşıma kolaylığı sağlayan katlanabilir tasarımı sayesinde iki adet robot standart bir kamyonet kasasında yan yana sığıyor.

Ticari kullanılabilirlik ve standartlara uyum süreçleri cihazın geleceğini belirliyor

Ticari kullanılabilirlik ve standartlara uyum süreçleri cihazın geleceğini belirliyor

İnsansı üst gövde yapısı, personelin ek bir eğitime ihtiyaç duymadan standart el aletlerini kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu özellik cihazı diğer quadruped robotlardan ayırsa da ticari satılabilirlik öncesinde aşılması gereken yasal ve teknik süreçler var. Şirket, ürünün satış fiyatı, seri üretim tarihi ve iş sağlığı standartlarına uygunluk hususunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Threehalves'ın bir konsept çalışmasından öteye geçip fiilen afet sahalarında yer alıp alamayacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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