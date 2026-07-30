İki Metrelik Boynuzlu Robotu Sahaya İndirdiler: Orman Yangınlarına Müdahale Edecek
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Afet bölgelerindeki riskli görevleri üstlenmek amacıyla yeni nesil robotik teknolojiler geliştirilmektedir demek yerine, arama kurtarma çalışmalarında yeni bir dönem başlamaktadır denebilir. California merkezli robotik firması Satyress, 'Threehalves' adını verdiği iki metre uzunluğundaki kentaur mimarisine sahip robotu kamuoyuna sundu. İnsansı üst gövde ile dört bacaklı dayanıklı alt tabanı birleştiren bu teknoloji; yangın, heyelan ve çökme riski taşıyan enkaz alanlarında insan hayatını korumayı amaçlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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