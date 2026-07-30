İki Metrelik Boynuzlu Robotu Sahaya İndirdiler: Orman Yangınlarına Müdahale Edecek

Satyress, tasarım sürecinde hiçbir görevin insan hayatından daha değerli olmadığı prensibiyle hareket ediyor. Uzman bir operatörün uzaktan yönlendirdiği Threehalves, sahadaki nitelikli personelin yerini almak yerine onların tehlikeli alanlardaki fiziksel uzantısı konumunda duruyor.

Sistemde sabit kollar yerine modüler bir uzuv yapısı yer alıyor. Bu sayede ekipler; testere, matkap veya tornavida gibi ekipmanları dakikalar içinde cihaza takabiliyor. Tüm parçaların yalnızca üç birbiriyle değiştirilebilir bileşenden oluşması, saha koşullarındaki bakım ve onarım süreçlerini belirgin şekilde hızlandırıyor. Cihazın kafa bölümünde yer alan ışıklı ve dayanıklı muhafaza ise operatörün anlık görüntü takibini sağlayan gelişmiş kameraları barındırıyor.