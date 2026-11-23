Dünyanın En İyi 20 Yemek Şehri Seçildi: Listede Türkiye'den de Bir Şehir Var
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İngiliz gazetesi The Telegraph, dünyanın en iyi 20 yemek şehrini açıkladı.
Listeyi gazetenin dünyanın dört bir yanındaki seyahat yazarları hazırladı. Her biri 20 farklı ülkeden bir şehir seçti ve orada nerede yemek yenmesi gerektiğini de anlattı. Yazarlar Michelin yıldızlarını da hesaba kattı ama sokak lezzetlerinden mahalle lokantalarına kadar her şeyi listeye dahil etti. Liste bir sıralama değil, şehirler eşit ağırlıkta.
Peki Türkiye'den hangi şehir listeye girdi?
San Sebastián, İspanya
New York, ABD
Tokyo, Japonya
Marakeş, Fas
Kopenhag, Danimarka
Mexico City, Meksika
Şanghay, Çin
Cape Town, Güney Afrika
Londra, İngiltere
Bangkok, Tayland
Buenos Aires, Arjantin
Hong Kong, Çin
Napoli, İtalya
Lima, Peru
Singapur
Marsilya, Fransa
Cartagena, Kolombiya
Lucknow, Hindistan
İstanbul, Türkiye
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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