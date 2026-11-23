İngiliz gazetesi The Telegraph, dünyanın en iyi 20 yemek şehrini açıkladı.

Listeyi gazetenin dünyanın dört bir yanındaki seyahat yazarları hazırladı. Her biri 20 farklı ülkeden bir şehir seçti ve orada nerede yemek yenmesi gerektiğini de anlattı. Yazarlar Michelin yıldızlarını da hesaba kattı ama sokak lezzetlerinden mahalle lokantalarına kadar her şeyi listeye dahil etti. Liste bir sıralama değil, şehirler eşit ağırlıkta.

Peki Türkiye'den hangi şehir listeye girdi?

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