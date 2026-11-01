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Kebapla Sınırlı Değil: CNN'e Göre Türkiye'de Mutlaka Tadılması Gereken 23 Yemek

Kebapla Sınırlı Değil: CNN'e Göre Türkiye'de Mutlaka Tadılması Gereken 23 Yemek

Baklava
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 13:58
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Türk mutfağı denince akla ilk kebap geliyor ama CNN'de yayımlanan bir yazı, bu mutfağın çok daha geniş olduğunu hatırlatıyor. İstanbul'da yaşayan yazar ve sosyolog Lisa Morrow, kebabın ötesinde tadılması gereken 23 Türk yemeğini sıraladı. Listede Antalya piyazından Kahramanmaraş dondurmasına kadar farklı yörelerin lezzetleri var.

Gelin birlikte bakalım.

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Listenin ilk bölümünde zeytinyağlılar, salatalar ve çorbalar yer alıyor.

Listenin ilk bölümünde zeytinyağlılar, salatalar ve çorbalar yer alıyor.

  • Piyaz: Antalya'nın en ünlü yemeklerinden biri. Sırrı, küçük taneli Çandır fasulyesinde; tahin, limon, sirke, sarımsak ve maydanozla karıştırılıyor.

  • Ezogelin çorbası: Kırmızı mercimek, salça, domates ve soğanla yapılıyor. Efsaneye göre kayınvalidesinin gönlünü kazanmaya çalışan Ezo adlı bir gelin bu çorbayı ortaya çıkardı.

  • Şakşuka: Patlıcan; kabak, sarımsak, domates ve biberle pişiriliyor.

  • Kısır: İnce bulgur, domates, maydanoz ve naneyle yapılıyor. Antakya usulünde nar ekşisi ve pul biber de ekleniyor.

  • Mercimek köftesi: Diyarbakır'da 'belluh' adıyla biliniyor. Marul yaprağına konup limonla yeniyor.

  • Yaprak dolması: Isparta usulünde pirinç; domates, maydanoz, soğan ve sarımsakla pişirilip asma yaprağına sarılıyor.

Et yemeklerinde İnegöl köftesinden testi kebabına farklı şehirlerin tarifleri var.

Et yemeklerinde İnegöl köftesinden testi kebabına farklı şehirlerin tarifleri var.

  • İnegöl köfte: 19. yüzyılda Bulgaristan'dan İnegöl'e göç eden Mustafa Efendi'nin tarifi. Yalnızca kıyma, ekmek içi ve soğanla yapılıyor.

  • İskender kebabı: Bursa'nın simgelerinden. Anlatılana göre ilk kez 1867'de kentteki Kayhan Çarşısı'nda pişirildi.

  • Cağ kebabı: Erzurum'un lezzeti. Kuzu eti soğan, tuz ve karabiberle yarım gün bekletiliyor, sonra odun ateşinde yatay şişte pişiriliyor.

  • Testi kebabı: Nevşehir'in yemeği, Avanos'ta Kızılırmak'ın kırmızı kiliyle yapılan testilerde pişiyor. Testi, servis sırasında küçük bir çekiçle kırılıyor.

  • Çiğ köfte: Şanlıurfa'dan çıkıyor. Eskiden çiğ etle yapılıyordu; bugün etin yerini bulgur ve bazen ceviz alıyor.

Listede en çok yer tutan grup pilavlar ve hamur işleri.

Listede en çok yer tutan grup pilavlar ve hamur işleri.

  • Hamsili pilav: Rize'de pirincin üzerine hamsiler dizilip fırında pişiriliyor.

  • Perde pilavı: Siirt'in düğün yemeği. Tavuklu, bademli ve kuş üzümlü pilav, tereyağlı bir hamura sarılıp fırınlanıyor.

  • Mantı: En sevileni Kayseri mantısı. Anlatılana göre iyi bir ev hanımı mantıyı o kadar küçük yapar ki bir kaşığa 40 tane sığar.

  • Gözleme: Sacda pişen hamur; peynir, ıspanak ya da kıymayla dolduruluyor. Adı, pişerken hamurda oluşan 'göz' gibi koyu lekelerden geliyor.

  • Pide: En lezzetlileri Karadeniz'den çıkıyor. Sucuklu yumurtalı ve ıspanaklı kaşarlı çeşitler en çok sevilenler arasında.

  • Su böreği: İç Anadolu'nun temel lezzetlerinden; beyaz peynir ve tereyağıyla yapılıyor.

  • Simit: Her köşede satılıyor. Ekim 2019'da Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girdi.

  • Lahmacun: Evliya Çelebi'ye göre adı Arapça 'lahm-i acinli' sözünden geliyor.

Tatlılarda baklavanın yanında lokum ve ekmek kadayıfı da var.

Tatlılarda baklavanın yanında lokum ve ekmek kadayıfı da var.

  • Baklava: En iyisi Gaziantep'te, 40 kat yufkayla yapılıyor. Her kat tereyağıyla fırçalanıyor, birkaç katta bir Antep fıstığı serpiliyor.

  • Dondurma: Kahramanmaraş'ta süt, salep ve damla sakızıyla yapılıyor. Bıçak ve çatalla yenebilen bir dondurma.

  • Lokum: Yüzyıllardır yapılıyor. 19. yüzyılın ortasında İstanbullu şekerci Hacı Bekir'in tarife mısır nişastası eklemesiyle Osmanlı sultanlarının da gözdesi oldu.

  • Ekmek kadayıfı: Afyonkarahisar'ın tatlısı. Özel kurutulmuş ekmek şerbette pişiriliyor, kaymakla servis ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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