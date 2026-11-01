Kebapla Sınırlı Değil: CNN'e Göre Türkiye'de Mutlaka Tadılması Gereken 23 Yemek
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Türk mutfağı denince akla ilk kebap geliyor ama CNN'de yayımlanan bir yazı, bu mutfağın çok daha geniş olduğunu hatırlatıyor. İstanbul'da yaşayan yazar ve sosyolog Lisa Morrow, kebabın ötesinde tadılması gereken 23 Türk yemeğini sıraladı. Listede Antalya piyazından Kahramanmaraş dondurmasına kadar farklı yörelerin lezzetleri var.
Gelin birlikte bakalım.
Listenin ilk bölümünde zeytinyağlılar, salatalar ve çorbalar yer alıyor.
Et yemeklerinde İnegöl köftesinden testi kebabına farklı şehirlerin tarifleri var.
Listede en çok yer tutan grup pilavlar ve hamur işleri.
Tatlılarda baklavanın yanında lokum ve ekmek kadayıfı da var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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