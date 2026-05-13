En İyi Türk Yemekleri Sıralandı: Birinci Seçilen Yemek Herkesi Şaşırttı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan TasteAtlas, yerel yemekleri keşfetmeyi, tüm dünyaya tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Bu hedef için liste çalışmalarını sürdüren TasteAtlas, bu kez Türkiye'nin en iyi içeceklerini ve en iyi yemeklerini sıraladığı iki ayrı liste yayınladı.

Eminiz TasteAtlas'ın 'En İyi Türk Yemekleri' sıralamasında birinci olan yemek sizi de şaşırtacak!

"En İyi Türk Yemekleri" listesi belli oldu!

Gastronomi dünyasının rehberi olarak kabul edilen TasteAtlas, her sene sonunda hazırladığı listelerle yakından takip ediliyor. Veri tabanındaki değerlendirmeler, yorumlar ve etkileşimlerle düzenlenen bu listeler, dünya gündemine geliyor. TasteAtlas, sene içerisinde de lezzetli listelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Türk mutfağını yakından takip eden platform, son olarak En İyi Türk İçeceği ve En İyi Türk Yemeği listeleri paylaştı.

Bakalım en iyi yemeğimiz TasteAtlas'a göre ne?

10. Bal Kaymak

'Türkiye'de kahvaltının vazgeçilmez bir parçası olan bal kaymak, su mandası sütünden yapılan ve pıhtılaşmış kremaya çok benzeyen geleneksel bir süt ürünü olan kaymak ile bolca balın bir araya getirilmesiyle elde edilen lezzetli bir tattır. Genellikle çay veya diğer geleneksel kahvaltılıkların yanında sürülebilir bir sos veya tatlı bir meze olarak servis edilir ve tipik olarak ekmekle birlikte tüketilir. Nadiren tatlı olarak da servis edilir ve bazen öğütülmüş, doğranmış veya bütün cevizlerle süslenir.'

9. Mercimek Çorbası

'Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan, çok sevilen bir Türk çorbasıdır. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biberle tatlandırılır. Hazırlaması kolay, doyurucu ve ısıtıcı olan bu çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle lokantalarda kahvaltı, öğle veya akşam yemeği olarak tüketilir .'

8. Piliç Topkapı

'Piliç Topkapı, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir. Genellikle kemiksiz tavuk butları, lezzetli bir pilavla doldurulur. İç harcı, çam fıstığı, kuru üzüm, soğan ve tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatların lezzetli bir karışımından oluşur ve tuzlu ile hafif tatlı lezzetlerin dengesini sağlar. Doldurulmuş tavuk, kürdanlarla tutturulur, domates salçası ve yoğurtla fırçalanır ve altın rengi olana ve yumuşayana kadar pişirilir. Genellikle yanında pilav, közlenmiş sebzeler veya sade bir salata ile servis edilir.'

7. Hünkar Beğendi

'Hünkar beğendi, krema kıvamındaki közlenmiş patlıcan püresinin üzerine servis edilen, lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir yemektir. Püre genellikle süt ve peynirle koyulaştırılırken, yemeğin tamamı bazen domates bazlı bir sosla kaplanır veya taze kıyılmış maydanozla süslenir. Yemeğin İstanbul'a özgü olduğuna ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında III. Napolyon'un eşi için hazırlandığına inanılmaktadır.'

6. Fıstıklı Sarma

'Bu Türk tatlısı, fıstık ezmesi olarak bilinen pürüzsüz, yeşil, macun kıvamında bir iç harçla yapılır. Marzipanın fıstıklı versiyonu gibidir ve parlak yeşil rengi tamamen doğaldır. Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan gelir. Lezzetli fıstık ezmesi, yeşil güzelliğini bir arada tutmak için tek bir yufka yaprağının etrafına sarılır; bu yüzden bu baklava çeşidine fıstıklı sarma denir.'

5. Afyon Sucuğu

'Afyon Sucuğu, Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinde yapılan alan kuru, fermente ve baharatlı bir sucuk türüdür. Bu kürlenmiş etin üretimi, Orta Asya'nın göçebe Türk kabilelerinin fazla etlerini tuzlama, kurutma ve baharatlama yöntemleriyle muhafaza etmelerinden kaynaklanmaktadır; bu yöntemler daha sonra Anadolu bölgesinin yerel iklimine ve hayvanlarına uyum sağlamıştır. Hazırlanışı, büyük parçalar halinde sığır ve manda etinin dinlendirilmesini, etin tendon ve yağdan ayrılmasını ve ardından tuz, kırmızı biber, kimyon, karabiber, sarımsak ve zencefil karışımıyla karıştırılmadan önce kıyma haline getirilmesini içerir. Karışım sığır bağırsaklarına doldurulur ve belirli sıcaklık ve nem seviyelerinde doğal fermantasyon ve kurutmaya tabi tutulmak üzere raflara asılır. '

4. Beyran

'Beyran çorbası, Gaziantep'e özgü geleneksel bir çorbadır ve kahvaltıda servis edilir. Kuzu yağı, pirinç ve didiklenmiş kuzu etiyle hazırlanır. Bu karışım, sarımsak, biber salçası ve kuzu suyu eklenerek pişirilir. Acılığıyla ünlü olan bu çorba, güne başlamanın oldukça sıra dışı bir yoludur. İsteğe bağlı olarak, yanında limon dilimleri ve taze ekmekle servis edilebilir.'

3. Antakya Künefesi

'Antakya künefesi, eski Türk kenti Antakya'dan gelen geleneksel bir künefe çeşididir ve incecik kadayıfın içine krema kıvamında tuzsuz peynir doldurularak yapılır. Bu tatlının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanır ve günümüze kadar Antakya mutfak mirasının ve geleneklerinin otantik temsilcilerinden biri olarak kalmıştır. Antakya künefesi sıcak olarak servis edilir ve kıyılmış fıstık, ceviz veya fındık ile süslenir. '

2. Oltu Cağ Kebabı

'Oltu cağ kebabı, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Erzurum ilinin Oltu ilçesiyle özdeşleşmiş, yatay olarak pişirilmiş bir kuzu kebabıdır. Ürün, yerel uygulama ve denetimle şekillenmiş ve günümüzde de bu şekilde tanımlanmaya devam etmektedir. Kebabın ortaya çıkışı, Oltu ve çevresindeki koyun ve kuzu yetiştiriciliğine, dengeli yağ profiline sahip genç kuzuların bulunabilirliğine ve dikey istifleme yerine yatay şişte yavaş ve kontrollü pişirmeyi tercih eden bölgesel koşullara uyarlanmış bir pişirme yöntemine bağlıdır; zamanla 'Oltu' adı ürünle ayrılmaz bir hale gelmiş ve Oltu cağ kebabı adı dilbilimsel kaynaklarda ve dünya mutfak literatüründe kaydedilmiştir.'

1. Kalamar Tava

'Kalamar tava, genellikle meze olarak sunulan geleneksel bir yemektir. Yemek, temizlenmiş kalamarın kalın halkalar halinde kesilmesi, sütte bekletilmesi, ardından un, kabartma tozu ve tuzdan oluşan bir hamura batırılması ve kızgın yağda kızartılmasıyla yapılır. Kalamar halkaları, istenirse otlar veya pul biberle tatlandırılabilir. Kızartıldıktan sonra, halkalar genellikle yanında sos ve birkaç limon dilimiyle servis edilir.'

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
