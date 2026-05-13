article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzman Diyetisyen Sofradaki Gizli Tehlike Hakkında Uyardı: Sınır 5 Gram!

Uzman Diyetisyen Sofradaki Gizli Tehlike Hakkında Uyardı: Sınır 5 Gram!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 08:59

Tuz, sofralarımızın olmazsa olmazı. Bir yemek yaptığınızda, kahvaltı hazırladığınızda veya en basitinden bir erik yemek istediğinizde eliniz her zaman tuza gider. Fakat uzmanlar bu konuda ortak bir görüşü paylaşıyor. Tuz, yeterli tüketildiğinde yararlı olurken fazla tüketildiğinde ise zararlı bir besin maddesine dönüşüyor. DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) günlük tüketilmesini önerdiği tuz miktarı bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yeterli tüketildiğinde yararlı, fazla tüketildiğinde ise zararlı."

"Yeterli tüketildiğinde yararlı, fazla tüketildiğinde ise zararlı."

Diyetisyen Efsun Özdemir Arık 'Tuz yeterli tüketildiğinde yararlı, fazla tüketildiğinde ise zararlı bir besindir. Dünya sağlık örgütüne göre tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulması önerilmektedir. Bu da yaklaşık 1 çay kaşığı tuza denk gelmektedir. Tuzun içindeki sodyum, sinirlerimizin birbiriyle haberleşmesini sağlar.' diyor. 

Arık, fazla miktarda tuz tüketildiğinde vücutta oluşabilecek zararları ise şu şekilde açıklıyor:

'Fazla tuz demek, vücudun su toplaması ve ödem dediğimiz o şişkinliklerin oluşması demektir. En büyük zararı ise damarlaradır. Fazla tuz damarları gerer, bu da yüksek tansiyona davetiye çıkarır. Kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi gibi dertlerin arkasında hep o fazla kaçırılan tuzluk yatmaktadır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı ise kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir'

Peki tuz tüketimi nasıl azaltılır, günlük miktar ne kadar olmalı?

Peki tuz tüketimi nasıl azaltılır, günlük miktar ne kadar olmalı?

Öncelikle bu noktada uyarı, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlere geliyor. Ayrıca sofrada tuz bulundurmak, otomatik olarak tuz tüketimini artıran bir durum. Yemekleri ise sadece tuzla değil, çeşitli baharatlarla tatlandırmak gerekiyor. 

Uzman diyetisyen Arık'ın açıklamaları şu şekilde devam ediyor:

'Yemeklere lezzet katmak için yalnızca tuz kullanmak yerine nane, kekik, pul biber, sarımsak, limon ve çeşitli baharatlardan da yararlanılabilir. Evde hazırlanan yemekler tercih edilmeli, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Sebze, meyve, yoğurt, baklagiller ve doğal besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Ayrıca bol su içmek, düzenli uyumak ve spor yapmak da sağlıklı yaşamın önemli parçalarıdır. Hipertansiyon hastaları ise tüm bunların dışında salamura yiyecek, turşu, tuzlu salça, soda, tuzlu peynir, tuzlu zeytin ve tuzlu ekmek tüketmemeye de özen göstermelidir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın