Uzman Diyetisyen Sofradaki Gizli Tehlike Hakkında Uyardı: Sınır 5 Gram!

Öncelikle bu noktada uyarı, yemeğin tadına bakmadan tuz ekleyenlere geliyor. Ayrıca sofrada tuz bulundurmak, otomatik olarak tuz tüketimini artıran bir durum. Yemekleri ise sadece tuzla değil, çeşitli baharatlarla tatlandırmak gerekiyor.

Uzman diyetisyen Arık'ın açıklamaları şu şekilde devam ediyor:

'Yemeklere lezzet katmak için yalnızca tuz kullanmak yerine nane, kekik, pul biber, sarımsak, limon ve çeşitli baharatlardan da yararlanılabilir. Evde hazırlanan yemekler tercih edilmeli, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmalıdır. Sebze, meyve, yoğurt, baklagiller ve doğal besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Ayrıca bol su içmek, düzenli uyumak ve spor yapmak da sağlıklı yaşamın önemli parçalarıdır. Hipertansiyon hastaları ise tüm bunların dışında salamura yiyecek, turşu, tuzlu salça, soda, tuzlu peynir, tuzlu zeytin ve tuzlu ekmek tüketmemeye de özen göstermelidir.'