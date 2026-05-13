En İyi Türk İçecekleri Sıralandı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 07:35

Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas, yerel yemekleri keşfetmeyi, tüm dünyaya duyurmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Bu bağlamda hazırladığı listeler de yakından takip ediliyor. Yıl sonunda yayınlanan 'yılın enleri' listesi gastronomi meraklılarının radarına giriyor.

TasteAtlas, bu kez Türkiye'nin en iyi içeceklerini sıraladı. Mayıs 2026'da güncellenen listede, birinci olan içecek sanılanın aksine çay olmadı!

İşte Türkiye'nin en iyi içecekleri listesi.

TasteAtlas'ın "enler" listeleri yakından takip ediliyor.

Yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına odaklanan uluslararası bir gastronomi platformu olarak bilinen TasteAtlas, hazırladığı listelerle takip ediliyor. Özellikle her yıl sonunda hazırlanan 'yılın enleri' listeleri dünya çapında konuşuluyor. 2025 senesinde TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini güncellemişti. 

Geniş veri tabanındaki puanlamaları değerlendirerek listeleri hazırlayan platform, 2025/26 listesinde 'en iyi' olarak Paraguay'ın 'Vori-Vori' yemeğini seçmişti. 

Türkiye'den 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesine giren toplam 10 tane lezzetimiz olmuştu. Cağ Kebabı, 5. sıraya yerleşmiş ve bayrağımızı taşıyan yemeğimiz seçilmişti! 

Listeye giren tüm yemeklerimiz ise aşağıdaki gibidir:

  • Cağ Kebabı - 5. sıra

  • Beyran Çorbası - 14. sıra

  • Beyti Kebap - 26. sıra

  • Çökertme Kebabı - 33. sıra

  • Hünkar Beğendi - 38.sıra

  • İskender Kebap - 48. sıra

  • Kuzu Şiş - 53. sıra

  • Adana Kebap - 57. sıra

  • Alinazik Kebap - 61. sıra

  • Paçanga Böreği - 87. sıra

TasteAtlas, bu kez en iyi Türk içeceklerini sıraladı.

Bizlerin aklına 'çay' veya 'kahve' gelse de TasteAtlas'ın listesinde ne çay ne de Türk kahvesi birinci oldu! 

TasteAtlas'ın 'En İyi Türk İçecekleri' listesinde salep birinci seçildi. Salep, 'genellikle kış mevsiminde tüketilen bir içecektir. Salep, yabani orkidenin sapı veya yumrularından elde edilir; bu kısımlar kaynatılır, kurutulur ve öğütülerek nişastalı bir toz haline getirilir. Daha sonra sıcak sütle ve bazen zencefil ve tarçınla karıştırılarak, topraksı bir tada sahip, rahatlatıcı bir içecek elde edilir. Salep, bileşenlerinden biri olan glukomannan'ın bronşit, soğuk algınlığı ve öksürük semptomlarını hafifletmesi nedeniyle tıbbi açıdan faydalı bir içecek olarak kabul edilir. ' sözleriyle tanıtıldı.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

  • Salep

  • Türk Kahvesi

  • Şarap

  • Şıra

  • Ayran

  • Çay

  • Boza

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
