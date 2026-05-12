"Keşke Daha Önce Bilseydim" Diyeceğiniz Altın Değerinde Mutfak İpuçları

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:04

Mutfak, sadece yemek pişirilen bir yer değil; yaratıcılığın, tasarrufun ve pratik zekanın buluştuğu bir oyun alanıdır. Bazen saatlerce uğraştığınız bir yemeğin püf noktası küçücük bir dokunuşta saklı olabilir, bazen de en basit hazırlık süreci doğru teknikle bir zaman mucizesine dönüşebilir.

İster mutfakta yeni olun ister deneyimli bir aşçı, işleri hızlandıracak, israfı önleyecek ve lezzeti doruğa çıkaracak bu pratik ipuçları; mutfaktaki en büyük yardımcılarınız olacak. İşte günlük yemek rutininizi daha keyifli ve verimli hale getirecek, profesyonellerden ilham alan o altın değerindeki tavsiyeler!

Artan yemekleri mikrodalgada ısıtırken tabağın üzerini ıslak bir peçete ile örtün.

Mikrodalga fırınlar, gıdadaki nem moleküllerini titreştirerek çalışır ve oluşan sürtünme ısı yaratır. Islak bir peçete, yemeğinizin her yerinin eşit şekilde ısınması için gereken ekstra nemi sağlar.

  • Makarnayı tavada pişirerek hem zamandan hem de sudan tasarruf edin.

Büyük tencereyi bir kenara bırakın ve makarnayı bir tavaya koyup üzerine sadece üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Geriye kalan az miktardaki nişastalı su, sos yapmak için mükemmeldir.

  • Eğer tencerede su kaynatmanız gerekiyorsa, kapağını kapalı tutun. 

Suyu alttan ısıttığınız süre boyunca ısının bir kısmı üstten kaçar. Bunu önlemek ve kaynamayı hızlandırmak için tencerenin kapağını kapatın.

  • Tavanın doğru şekilde önceden ısıtılıp ısıtılmadığını birkaç damla suyla anlayın. 

Su damlaları yüzeyde 'dans etmeye' başladığında, tavanın yağ eklemek için hazır olduğunu anlayabilirsiniz.

İnatçı yumurta kabuğu parçalarını çıkarmak için parmağınızı ıslatın.

Büyük parçaları kalan kabukla toplamak kolaydır, ancak küçük parçalar sinir bozucu olabilir. Parmağınızı önceden ıslatmak, o kaçan küçük kabuğu hemen yakalamanıza yardımcı olur.

  • Maksimum lezzet için tavayı 'deglaze' etmeyi (sıvı ile açmayı) unutmayın! 

Et mühürlerken tavaya yapışan o koyu kahverengi parçaları biliyor musunuz? Onları ovuşturarak temizlemek yerine, tavaya biraz su ekleyip o parçaları kazıyarak harika bir sosun temelini oluşturun.

  • Mutfak gereçlerinizin arasında bir paket diş ipi bulundurun. 

Diş ipi; rulo kurabiyeler, pastalar ve hatta yumuşak peynirler gibi kolayca ezilebilen yumuşak gıdaları dilimlemek için mükemmeldir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
