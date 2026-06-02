Gözlerimize Bile Güvenemediğimiz Çağ: Yapay Zeka Dezenformasyonu Karşısında Nasıl Hayatta Kalırız?

Cansel Poyraz Akyol
02.06.2026 - 16:29
Cumartesi sabahı kahvenizi yudumlarken sosyal medyada bir video görüyorsunuz: Çok sevdiğiniz, fikirlerine değer verdiğiniz ya da tam aksine her adımını eleştirdiğiniz o ünlü siyasetçi, ağza alınmayacak laflar ediyor. İlk refleksiniz ne olurdu? Öfkelenmek? Hemen 'Retweet' butonuna basıp altına döşenmek? Durun. Muhtemelen az önce, tarihin en kusursuz manipülasyon mühendisliklerinden birinin ağına düştünüz.

Maalesef yalanın, çarpıtmanın ve dezenformasyonun göbeğinde yaşadığımız, tabiri caizse manipülasyonla nefes aldığımız bir çağın içerisindeyiz. Ancak teknoloji geliştikçe, yalan söylemenin biçimi ve iknanın mühendisliği de korkutucu bir hızla şekil değiştiriyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN TÜRK ekranlarında ekrana gelen Doğruluk Elçileri programında sunucu Nezih Orhon ve doğrulama platformu Doğrulan'ın kurucusu Yunus Çağlar'ın masaya yatırdığı gerçek tam olarak buydu: Yapay zeka artık sadece yeni içerikler üretmekle kalmıyor; var olan gerçekliği büküyor, kırıyor ve algılarımızı baştan tasarlıyor.

Gerçeği Sahtesinden Ayırmanın El Kitabı: Algoritmaya Karşı Editöryel Zeka

Peki, önümüze düşen bir görselin ya da videonun yapay zeka ürünü olup olmadığını nasıl anlayacağız? Uzmanlar bu süreci mekanik bir inceleme prosedürüne tabi tutmamız gerektiğini söylüyor. İlk savunma hattımız, teknolojik araçlar değil; kendi editöryel zekamız ve eleştirel düşünme becerimiz olmak zorunda. Gördüğümüz içeriğin doğal hayat akışına uygunluğunu denetledikten sonra şüphemiz sürüyorsa detay avcılığına (parmak yapıları, arka plan kaymaları, yazıların birbirine girmesi) odaklanmalıyız.

VAKA 1: UÇAKTAKİ KANGURU

Sosyal medyada elinde biletle uçağa binmeye çalışan bir kanguru görseli hızla yayıldı. Eleştirel düşünme ve tersine görsel arama hamlesiyle görüntünün dijital bir AI sanatçısı tarafından üretildiği, bilet üzerindeki yazıların kaymasından da teknik teyit sağlanarak anlaşıldı.

VAKA 2: AYDER YAYLASI'NIN 'KEDI ÇIÇEĞI'

Ayder Yaylası'nda keşfedildiği iddia edilen kedi şeklindeki çiçek görseli, yapay zeka tespit araçlarına yüklendiğinde acı gerçek ortaya çıktı: Görsel %99.7 oranında yapay zeka üretimiydi.

Büyük Tehlike Haber Odalarında ve Sosyal Medya Devlerinde

Yunus Çağlar'ın da altını çizdiği gibi, bu silah kötü niyetli ellerde sahte patlama dumanları üretmeye ya da politik krizler yaratmaya kadar varabiliyor. En büyük risk ise haber merkezlerinin hız yarışına kurban gitmesi ve bu içerikleri doğrulamadan kurumsallaştırmasıdır. Sosyal medya devlerinin (Big Tech) algoritmaları da sansasyonu beslediği için sahte içerikler bir çığ gibi büyüyebilmektedir.

Paylaşmadan Önce 10 Saniye Durun: Dijital Vatandaşlık Sorumluluğu

  • Şüphe Kasınızı Çalıştırın: Gördüğünüz şey sizde aşırı bir duygu uyandırıyorsa manipülasyon olma ihtimali yüksektir.

  • Tersine Görsel Arama Yapın: Şüphelendiğiniz görselleri arama motorlarında taratarak orijinal kaynağa ulaşın.

  • Tespit Araçlarından Yararlanın: Ücretsiz yapay zeka içerik dedektörlerini kullanmayı alışkanlık haline getirin.

  • Hemen Paylaşmayın: Kontrollü hareket, bu çağın en büyük panzehiridir.

Gözlerimizin gördüğünün bile yetmediği bu yeni dünyada en büyük gücümüz, şüphe duyma ve kontrol etme irademizdir. Hemen doğrulama yapmadan paylaşmıyoruz; çünkü dijital hijyen, önce bizim parmaklarımızın ucunda başlıyor.

* Bu yazı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Nezih Orhon ile Doğruluk Elçileri programındaki veriler referans alınarak Onedio okurları için köşe yazısı formatına dönüştürülmüştür.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Cansel Poyraz Akyol
