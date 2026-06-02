Gözlerimize Bile Güvenemediğimiz Çağ: Yapay Zeka Dezenformasyonu Karşısında Nasıl Hayatta Kalırız?

Cumartesi sabahı kahvenizi yudumlarken sosyal medyada bir video görüyorsunuz: Çok sevdiğiniz, fikirlerine değer verdiğiniz ya da tam aksine her adımını eleştirdiğiniz o ünlü siyasetçi, ağza alınmayacak laflar ediyor. İlk refleksiniz ne olurdu? Öfkelenmek? Hemen 'Retweet' butonuna basıp altına döşenmek? Durun. Muhtemelen az önce, tarihin en kusursuz manipülasyon mühendisliklerinden birinin ağına düştünüz.

Maalesef yalanın, çarpıtmanın ve dezenformasyonun göbeğinde yaşadığımız, tabiri caizse manipülasyonla nefes aldığımız bir çağın içerisindeyiz. Ancak teknoloji geliştikçe, yalan söylemenin biçimi ve iknanın mühendisliği de korkutucu bir hızla şekil değiştiriyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla CNN TÜRK ekranlarında ekrana gelen Doğruluk Elçileri programında sunucu Nezih Orhon ve doğrulama platformu Doğrulan'ın kurucusu Yunus Çağlar'ın masaya yatırdığı gerçek tam olarak buydu: Yapay zeka artık sadece yeni içerikler üretmekle kalmıyor; var olan gerçekliği büküyor, kırıyor ve algılarımızı baştan tasarlıyor.