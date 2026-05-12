Ne Turist Var Ne Trafik: Haritada Bile Zor Bulacağınız Türkiye'nin En Güzel Köyleri!

Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırları içinde, 1950'lerde balıkçı aileler tarafından kurulan Adrasan, bugün 420 daimi sakini olan sakin bir Akdeniz köyü. 2 km uzunluğundaki kumsalı, sırtını Bey Dağları'na dayamış konumuyla turistik Kemer veya Çıralı'ya göre çok daha az biliniyor. Suluada tekne turları ve Likya Yolu güzergâhı üzerinde olması nedeniyle son yıllarda biraz daha tanınsa da, köy karakterini koruyor. Antalya'ya 100 km, Kumluca'ya 38 km mesafede. Köyde 1980'lerden kalma küçük pansiyon ve lokantalar var, ama büyük otel yok. Yerel halk çoğunlukla narenciye ve seracılıkla uğraşıyor.

Mayıs ve Ekim ayları ideal ziyaret dönemi diyebiliriz.