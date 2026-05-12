Çıkmak İçin 1.222 Basamak Tırmanmanız Gereken 1700 Yıllık Meteora Manastırı

Manastırların ilk inşasında keşişler ip ve fileler kullanarak kayaların tepesine ulaşıyordu. Günümüze kadar aktarılan bir hikâyeye göre, ziyaretçilerden biri iplerin ne zaman değiştirildiğini sorduğunda aldığı yanıt 'Tanrı isterse' şeklindeydi.

1920'lerde kayalara basamaklar oyulana kadar bu yöntem devam etti. O dönemde teknik olarak mümkün olan tek güvenli erişim yolu buydu. Bazı kayıtlara göre, yapım aşamasında malzemeler yine benzer yöntemlerle yukarı taşındı — taş, ahşap ve sıva karışımları filelerle yukarı çekildi.

En yüksekte olan Megalo Meteoro (Büyük Meteoron) 615 metre rakımda bulunuyor. Diğer beş aktif manastır da benzer yüksekliklerde, ancak birbirinden farklı kayalık formasyonlar üzerinde yer alıyor.

Meteora kelimesi Yunanca'da 'havada asılı' anlamına geliyor. Kayalar, milyonlarca yıl önce jeolojik süreçlerle oluşan kumtaşı ve konglomera yapılardan meydana geliyor. Rüzgâr ve su erozyonu, zamanla bu sütunları şekillendirdi.