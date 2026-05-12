Çıkmak İçin 1.222 Basamak Tırmanmanız Gereken 1700 Yıllık Meteora Manastırı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:30

Meteora Manastırları, Yunanistan'ın Teselya bölgesinde doğal kayalık sütunların zirvesine inşa edilmiş 6 aktif manastırdan oluşuyor. Orijinalinde 24 adet olan yapılardan yalnızca 6 tanesi günümüze ulaştı. 14. yüzyıl Bizans döneminden kalma bu yapılar, dünyada en alışılmadık yerleşim örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan manastırlar, yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekiyor.

Zirvesine ulaşmak için 1.222 basamak tırmanmalısınız.

Manastırların ilk inşasında keşişler ip ve fileler kullanarak kayaların tepesine ulaşıyordu. Günümüze kadar aktarılan bir hikâyeye göre, ziyaretçilerden biri iplerin ne zaman değiştirildiğini sorduğunda aldığı yanıt 'Tanrı isterse' şeklindeydi.

1920'lerde kayalara basamaklar oyulana kadar bu yöntem devam etti. O dönemde teknik olarak mümkün olan tek güvenli erişim yolu buydu. Bazı kayıtlara göre, yapım aşamasında malzemeler yine benzer yöntemlerle yukarı taşındı — taş, ahşap ve sıva karışımları filelerle yukarı çekildi.

En yüksekte olan Megalo Meteoro (Büyük Meteoron) 615 metre rakımda bulunuyor. Diğer beş aktif manastır da benzer yüksekliklerde, ancak birbirinden farklı kayalık formasyonlar üzerinde yer alıyor.

Meteora kelimesi Yunanca'da 'havada asılı' anlamına geliyor. Kayalar, milyonlarca yıl önce jeolojik süreçlerle oluşan kumtaşı ve konglomera yapılardan meydana geliyor. Rüzgâr ve su erozyonu, zamanla bu sütunları şekillendirdi.

Pek çok filmde de kullanıldı!

James Bond filmlerinden 'For Your Eyes Only' (1981) Meteora'da çekildi. Film, manastırların ulaşılmazlığını aksiyon sahneleri için kullandı. 1980'lerin başında turizm henüz bugünkü yoğunluğa ulaşmamıştı. Filmden sonra bölgeye duyulan ilgi arttı. Günümüzde ziyaretçilere açık olan 6 manastırın her birinde farklı ziyaret saatleri ve giriş kuralları var.

Kadınlar etek, erkekler de uzun pantolon giymek zorunda. Fotoğraf çekilebiliyor, ancak iç mekânların bazı bölgelerinde yasak.

Manastırlar hala aktif olarak kullanılıyor.

Meteora Manastırları, ülkemizdeki Sümela Manastırı'na benziyor. Her iki yapı da kayalık yamaçlar üzerine kurulu. Her iki yapı da inzivaya çekilme ve savunma amaçlı olarak yüksek yerlere inşa edilmiş. Hem Yunanistan'da hem de Trabzon'da Bizans mimarisi görülüyor.

Ancak Sümela Manastırı tek bir yapı olarak karşımıza çıkarken Meteora'da birden fazla manastır kompleksi bulunuyor.

Meteora'nın 6 manastırından 2'si kadın, 4'ü erkek keşişlere ait. Hepsi hâlâ aktif, yani içinde yaşayan keşişler var. Turizm geliri manastırların bakımına katkıda bulunuyor. Giriş ücreti manastır başına 3-5 euro civarında.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
