Türkiye'de En Çok Turist Çeken İller Listelendi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 14:33

Türkiye'nin dört mevsim boyunca sunduğu eşsiz güzellikler, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti büyülüyor. Kışın karla kaplı dağlarında kayak yapmayı sevenler, yazın ise turkuaz renkli denizlerinde serinlemeyi tercih eden tatilciler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine akın ediyor. Tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için de bir cennet olan ülkemiz, birçok farklı tatil anlayışını bir arada sunuyor. Peki, bu cazibe merkezi ülkemizde turistlerin en çok tercih ettiği şehir hangisi? İşte bu sorunun yanıtını, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin 2020-2025 yıllarını kapsayan 'Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Verileri' raporu ile öğreniyoruz.

Bu detaylı ve kapsamlı rapor, Türkiye'nin hangi şehrinin en çok turist çektiğini ortaya koyuyor. Yani, hangi şehrimiz en çok turistin gözdesi olmuş, hangi şehrimiz tatilcilerin kalbini fethetmiş, hangi şehrimiz turistlerin 'mutlaka görülmesi gereken' listesinin başına yerleşmiş, tüm bu soruların yanıtlarını bu rapor sayesinde öğreniyoruz.

Kaynak: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği

Tarih, kültür, doğa, yemek, deniz...hepsi bir arada!

Turizmdeki canlanma, ülkemizin misafirperverliği ve doğal güzelliklerinin cazibesiyle her geçen yıl daha da artıyor. Özellikle yaz aylarında, güneşin altında bronzlaşmayı ve Akdeniz'in berrak sularında serinlemeyi hayal eden turistler, kıyı şeritlerimize resmen akın ediyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin hazırladığı 'Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi verileri 2020-2025' raporu, bu canlılığın rakamlara da yansıdığını gösteriyor. Rapora göre, 2025 yılı Ağustos ayında, ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05'lik bir artış yaşandı. 

Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler, ülkemize en çok turist gönderen ülkeler olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında ülkemize Rusya'dan gelen turistlerin oranı yüzde 14,22 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Pandemi döneminde dünya genelinde turizm hareketlerinde yaşanan durgunluk, son yıllarda yerini yeniden bir canlanmaya bıraktı. Bu canlanma, ülkemizin turizm sektörünün geleceği için umut verici bir işaret. Ülkemiz, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanlarıyla her zaman turistlerin gözdesi olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Peki turistler en çok hangi ilimize geliyor?

2025 yılının Ağustos ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde sıralandı:

1-Antalya %36,93 (2.572.471)

2-İstanbul %26,60 (1.852.996)

3-Muğla %9,54 (664.219)

4-Edirne %7,56 (526.542)

5-İzmir %3,55 (247.498)

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
