article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Masal Diyarlarından Fırlamış Gibi Görünen 5 Kasaba!

Masal Diyarlarından Fırlamış Gibi Görünen 5 Kasaba!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 12:01

Dünyanın en büyük şehirleri yıllardır gökdelenler ve modern yapılarla yarışıyor. Fakat bazı kasabalar hala yüzlerce yıllık görüntüsünü korumayı başarıyor. Dar taş sokaklar, renkli evler ve film setini andıran atmosferleriyle görenleri kendine hayran bırakıyorlar. Öyle ki bazılarını görünce 'gerçek olamaz' hissi oluşuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mittenwald, Almanya

Mittenwald, Almanya

Bavyera Alpleri’nin ortasında yer alan Mittenwald, rengarenk evleri ve duvar resimleriyle dikkat çekiyor. Ahşap işlemeli yapıları, sakin sokakları ve dağ manzarası sayesinde kasaba resmen kartpostal görüntüsü veriyor. Bölgedeki tarihi atmosfer yıllardır özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise araç trafiğinin merkezden uzak tutulması. Böylece tarihi görüntü korunurken sessiz ve huzurlu atmosfer de bozulmuyor. Kasabanın içinden geçen eski dere yatağının yeniden canlandırılmasıysa bölgeye ayrı hava katıyor.

Corinaldo, İtalya

Corinaldo, İtalya

Orta Çağ atmosferini koruyan Corinaldo, taş merdivenleri ve tarihi surlarıyla öne çıkıyor. Özellikle 109 basamaktan oluşan Piaggia yolu kasabanın en ikonik noktası kabul ediliyor. Yol boyunca sıralanan eski yapılar ise ziyaretçilere zaman yolculuğu hissi veriyor.

Kasabada her yıl düzenlenen geleneksel festival sırasında sokaklar tamamen Orta Çağ temasına dönüşüyor. İnsanlar döneme uygun kostümler giyiyor, gösteriler yapılıyor ve yüzlerce yıllık efsaneler yeniden canlandırılıyor.

Gruyères, İsviçre

Gruyères, İsviçre

İsviçre Alpleri’nin eteklerinde bulunan Gruyères, taş yolları ve tarihi evleriyle masalsı görüntü oluşturuyor. Bölge özellikle dünyaca ünlü peyniriyle tanınıyor. Çevredeki dağ manzarasıysa kasabayı daha da etkileyici hale getiriyor. Özellikle kış aylarında kar altındaki görüntüsü sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılıyor.

Kasabanın merkezinde yer alan tarihi şato günümüzde müze olarak kullanılıyor. Çikolata ve peynir temalı duraklar ise turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında bulunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler yalnızca manzara görmek için değil, geleneksel İsviçre kültürünü deneyimlemek için de saatlerce sokaklarda vakit geçiriyor.

Essaouira, Fas

Essaouira, Fas

Kırmızı surları ve mavi kapılarıyla tanınan Essaouira, Fas’ın en dikkat çekici kıyı kasabalarından sayılıyor. Dar sokakları ve tarihi liman bölgesi sayesinde şehir adeta film platosunu andırıyor. Atlantik kıyısında yer alan kasaba özellikle gün batımında ortaya çıkan görüntüsüyle turistleri kendine çekiyor.

Bölgenin en dikkat çeken taraflarından biri ise yıllardır korunan tarihi dokusu oluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan kasaba geçmişte 'Afrika’nın Rüzgar Şehri' olarak da anılıyordu. Ayrıca Game of Thrones izleyenlerin yakından tanıdığı Astapor sahneleri de burada çekildiği için dizi hayranlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Český Krumlov, Çekya

Český Krumlov, Çekya

Kırmızı çatılı evleriyle ünlü Český Krumlov, uzaktan bakıldığında bile dikkat çekiyor. Renkli şatosu ve kıvrımlı taş yolları sayesinde Avrupa’nın en etkileyici kasabalarından biri kabul ediliyor. Bölgedeki tarihi yapıların büyük kısmı hâlâ korunuyor ve kasaba UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Kasabanın içinden geçen Vltava Nehri ise manzarayı daha da büyüleyici hale getiriyor. Sessiz sokaklarda yürümek isteyenler kadar nehirde kano yapan turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yüksek noktadan bakıldığında ortaya çıkan kırmızı çatı görüntüsü, sosyal medyada 'Avrupa’nın en masalsı manzaralarından biri' yorumlarıyla sık sık paylaşılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın