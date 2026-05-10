Masal Diyarlarından Fırlamış Gibi Görünen 5 Kasaba!

Kırmızı çatılı evleriyle ünlü Český Krumlov, uzaktan bakıldığında bile dikkat çekiyor. Renkli şatosu ve kıvrımlı taş yolları sayesinde Avrupa’nın en etkileyici kasabalarından biri kabul ediliyor. Bölgedeki tarihi yapıların büyük kısmı hâlâ korunuyor ve kasaba UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Kasabanın içinden geçen Vltava Nehri ise manzarayı daha da büyüleyici hale getiriyor. Sessiz sokaklarda yürümek isteyenler kadar nehirde kano yapan turistler de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yüksek noktadan bakıldığında ortaya çıkan kırmızı çatı görüntüsü, sosyal medyada 'Avrupa’nın en masalsı manzaralarından biri' yorumlarıyla sık sık paylaşılıyor.