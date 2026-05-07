Ne Japonya Ne Almanya: Türkiye'ye En Çok Hangi Ülkeden Turist Geldiği Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 14:53

Ülkemiz hem yaz aylarında hem de kış aylarında yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Gerek tarihi, gerek doğası ve farklı tatil seçenekleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyoruz. İstanbul, Antalya, Kapadokya, Efes de en çok turist çeken konumların başında geliyor.

Peki Türkiye'ye en çok turist hangi ülkelerden geliyor?

Kaynak: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği

Ülkemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin 'Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi verileri 2020-2025' raporuna göre, 2025 yılı Ağustos ayında, ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış kaydedildi. 2025 yılının Ağustos ayında toplam 6.965.343 kişi ülkemize geldi. 

Geçtiğimiz sene Ağustos ayında ülkemize en çok gelen turistlerin ülkeleri ise şu şekilde sıralandı:

  • Rusya Fed. yüzde 14,22 (990.709)

  • Almanya: yüzde 14,21 (989.839)

  • İngiltere (Birleşik Krallık): yüzde 9,17 (638.937)

Peki son iki yılda ülkemize en çok hangi ülkeden turist geldi?

Raporda, '2023-2025 YILLARI OCAK – AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İL 5 ÜLKE' listesine yer verildi. Tablonun özeti ise aşağıdaki gibidir;

Rusya Fed. 

  • 2025: 4.554.395

  • 2024: 4.550.588

Almanya

  • 2025: 4.400.592

  • 2024: 4.385.331

İngiltere

  • 2025: 3.002.928

  • 2024: 3.102.412

İran

  • 2025: 1.944.968

  • 2024: 2.101.847

Bulgaristan

  • 2025: 1.746.585

  • 2024: 1.871.827

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
