Oksijen Yerine Para 'Saçan' Bitkiler: Hem Cüzdanınız Hem Eviniz Bereketlenecek!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 10:36

Hepimiz evimizde huzur, şans ve biraz da maddi rahatlık olsun isteriz. Kimisi bunu dekorasyonda Feng Shui kurallarına uyarak yapar, kimisi ise doğanın gücüne inanır. Anadolu’dan Uzak Doğu’ya kadar pek çok kültürde, bazı bitkilerin eve sadece oksijen değil, aynı zamanda bereket getirdiğine inanılır.

Peki hangi bitkiler eve bereket getiriyor?

Kim evinde bir yeşillik olsun istemez ki?

Modern şehir hayatının keşmekeşinde bazen en çok ihtiyacımız olan şey, doğanın o dingin ve yapıcı enerjisini evimize davet etmektir. Bitkiler sadece estetik birer dekorasyon objesi değil, aynı zamanda bulundukları ortamın havasını temizleyen ve frekansını yükselten canlı dostlarımızdır. 

Kadim öğretiler, doğru bitkiyi doğru köşeye yerleştirmenin finansal tıkanıklıkları açabileceğini ve haneye umulmadık kapılar aralayabileceğini savunur. Şimdi, yeşil yapraklarının gölgesinde zenginlik ve şans saklayan, bakımıyla ruhunuzu, enerjisiyle cüzdanınızı besleyecek o mucizevi bitkilere birlikte göz atalım.

Peki eve bereket, bolluk, huzur getiren bitkiler hangileri?

1. Para Ağacı

Listeye adıyla müsemma bir bitkiyle başlıyoruz. Gövdesi örgü şeklinde olan bu bitki, Feng Shui felsefesinin yıldızıdır. İnanışa göre yaprakları parayı, örgü gövdesi ise bu parayı muhafaza etmeyi simgeler.

2. Şans Bambusu

Vazoda su içinde kolayca yetişen bu dostumuz, sap sayısına göre farklı anlamlar taşır. Eğer amacınız zenginlik ise 8 veya 9 saplı olanları tercih etmelisiniz. Unutmayın, bambu ne kadar dik ve sağlıklıysa şansınız da o kadar yüksek olur!

3. Barış Çiçeği

Evinizdeki negatif enerjiyi temizlemede üstüne yoktur. Huzurun olmadığı yerde bereket de olmaz mantığıyla, Barış Çiçeği evdeki çatışmaları bitirip yerini sakinliğe ve bolluğa bırakır.

4. Biberiye

Sadece yemeklere lezzet vermez, aynı zamanda hafızayı güçlendirir ve sadakati artırır. Eski geleneklerde biberiyenin kötü enerjiyi evden uzak tuttuğuna ve mülkü koruduğuna inanılır. Bir dal koparıp koklamak bile modunuzu anında yükseltir!

5. Fesleğen

Mis gibi kokusuyla bilinen fesleğen, Akdeniz kültüründe bolluğun sembolüdür. Hatta bazı kültürlerde tüccarların iş yerlerine bereket getirmesi için bir saksı fesleğen koyduğu bilinir. Ayrıca sinekleri kovduğu gibi dertleri de kovduğuna inanılır.

6. Lavanta

Lavantanın sakinleştirici etkisi malum. Ancak spiritüel dünyada lavanta, paranın akışını hızlandıran bir bitki olarak görülür. Cüzdanınıza küçük bir lavanta kesesi koymak, paranın size geri dönmesini sağlayan eski bir ritüeldir.

7. Aloe Vera

Mısır'da 'Ölümsüzlük Bitkisi' olarak bilinen Aloe Vera, evdeki radyasyonu temizlerken aynı zamanda kötü talihi de uzak tutar. Eğer Aloe Vera'nız hızla büyüyor ve yavru veriyorsa, evinizde bereketin arttığına işaret eder.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
