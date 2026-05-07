Oksijen Yerine Para 'Saçan' Bitkiler: Hem Cüzdanınız Hem Eviniz Bereketlenecek!

1. Para Ağacı

Listeye adıyla müsemma bir bitkiyle başlıyoruz. Gövdesi örgü şeklinde olan bu bitki, Feng Shui felsefesinin yıldızıdır. İnanışa göre yaprakları parayı, örgü gövdesi ise bu parayı muhafaza etmeyi simgeler.

2. Şans Bambusu

Vazoda su içinde kolayca yetişen bu dostumuz, sap sayısına göre farklı anlamlar taşır. Eğer amacınız zenginlik ise 8 veya 9 saplı olanları tercih etmelisiniz. Unutmayın, bambu ne kadar dik ve sağlıklıysa şansınız da o kadar yüksek olur!

3. Barış Çiçeği

Evinizdeki negatif enerjiyi temizlemede üstüne yoktur. Huzurun olmadığı yerde bereket de olmaz mantığıyla, Barış Çiçeği evdeki çatışmaları bitirip yerini sakinliğe ve bolluğa bırakır.

4. Biberiye

Sadece yemeklere lezzet vermez, aynı zamanda hafızayı güçlendirir ve sadakati artırır. Eski geleneklerde biberiyenin kötü enerjiyi evden uzak tuttuğuna ve mülkü koruduğuna inanılır. Bir dal koparıp koklamak bile modunuzu anında yükseltir!

5. Fesleğen

Mis gibi kokusuyla bilinen fesleğen, Akdeniz kültüründe bolluğun sembolüdür. Hatta bazı kültürlerde tüccarların iş yerlerine bereket getirmesi için bir saksı fesleğen koyduğu bilinir. Ayrıca sinekleri kovduğu gibi dertleri de kovduğuna inanılır.

6. Lavanta

Lavantanın sakinleştirici etkisi malum. Ancak spiritüel dünyada lavanta, paranın akışını hızlandıran bir bitki olarak görülür. Cüzdanınıza küçük bir lavanta kesesi koymak, paranın size geri dönmesini sağlayan eski bir ritüeldir.

7. Aloe Vera

Mısır'da 'Ölümsüzlük Bitkisi' olarak bilinen Aloe Vera, evdeki radyasyonu temizlerken aynı zamanda kötü talihi de uzak tutar. Eğer Aloe Vera'nız hızla büyüyor ve yavru veriyorsa, evinizde bereketin arttığına işaret eder.