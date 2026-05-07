article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çingene Kızı'nı Tahtından Edecek Roma Mozaiği Keşfedildi: Uzmanlar Şaşkın!

Çingene Kızı'nı Tahtından Edecek Roma Mozaiği Keşfedildi: Uzmanlar Şaşkın!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 09:54

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazıda, büyük bir mozaik keşfedildi. Roma dönemine ait figürlü mozaikler, Gaziantep Zeugma'daki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğine benzetildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çingene Kızı'na tahtından edecek mozaik keşfedildi.

Çingene Kızı'na tahtından edecek mozaik keşfedildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde eski eser hırsızları kaçak kazı yaparak bir mozaik ortaya çıkardı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Mayıs 2025 tarihinde operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan kişiler yakalandı. Kazı çalışmaları, Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yürütülmeye devam ediyor. 

Üzerinde antik Yunanca 'Tryphe' yazan ve 'bolluk ve bereket' anlamı taşıyan mozaikler, bölgenin arkeolojik potansiyelini yeniden gündeme getirdi. Eserlerin işçiliğinin Gaziantep'te Zeugma Antik Kenti'ndeki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Roma villa kompleksi ortaya çıkabilir!

Roma villa kompleksi ortaya çıkabilir!

Kaçak kazının yapıldığı bağ evinin çevresindeki alanın kamulaştırılmasının ardından mozaiğin yanındaki ahırın yıkılarak kazı alanının genişletileceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede daha büyük bir Roma villası kompleksinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Alper Yılmaz, mozaiğin “Opus vermiculatum” ve “Opus tessellatum” tekniklerinin bir arada kullanıldığı çok renkli bir kompozisyona sahip olduğunu belirtiyor. Yılmaz, geometrik motifler ve figüratif betimler açısından mozaiğin Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki ünlü “Çingene Kızı” mozaiğiyle karşılaştırılabilir nitelikte olduğunu vurguluyor: “Mozaikler üzerindeki geometrik motifler ve figüratif betimler, Zeugma Mozaik Müzesi’nde gördüğümüz Çingene Kızı mozaiğiyle benzerlik göstermektedir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın