article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hem de Vizesiz: Balkanlar'da Kimsenin Bilmediği 'Hazine' Şehirler!

Hem de Vizesiz: Balkanlar'da Kimsenin Bilmediği 'Hazine' Şehirler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 14:01

Popüler turistik rotalarının kalabalığından sıkıldıysanız ve pasaportunuzu kapıp vizesiz bir maceraya atılmak istiyorsanız, Balkanlar tam size göre! Ancak bu kez herkesin bildiği o büyük başkentleri değil, sessizliğiyle ruhunuzu dinlendirecek, gizli kalmış mücevherleri keşfediyoruz.

İşte hem vizesiz hem de huzur dolu, keşfedilmeyi bekleyen o muazzam Balkan şehirleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trebinje, Bosna-Hersek

Trebinje, Bosna-Hersek

Adriyatik kıyısına oldukça yakın olmasına rağmen, Trebinje hala o bozulmamış, sakin Akdeniz havasını korumayı başaran nadir yerlerden biri. Üzüm bağları ve çınar ağaçlarıyla çevrili bu şehirde, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin iç içe geçtiği sokaklarda kaybolabilirsiniz.

  • Kaçırmayın: Arslanagić Köprüsü üzerinde gün batımını izlemeden ve yerel şarapların tadına bakmadan olmaz.

Vuno, Arnavutluk

Vuno, Arnavutluk

Arnavutluk Rivierası'nın en iyi saklanan sırrı desek abartmış olmayız. Vuno, yamaçlara dizilmiş bembeyaz taş evleri ve daracık labirent sokaklarıyla sizi bir Ege masalına davet ediyor. Turistik kalabalıktan uzak, gerçek bir Arnavut köyü yaşantısı için ideal nokta.

  • Kaçırmayın: Yakınlardaki turkuaz koylara inen gizli patikaları keşfedin.

Jajce, Bosna-Hersek

Jajce, Bosna-Hersek

Merkezinde devasa bir şelale akan kaç şehir biliyorsunuz? Jajce, Pliva Nehri’nin Vrbas Nehri’ne döküldüğü o görkemli şelalesiyle dünyada eşsiz bir konuma sahip. Tarihi kalesi ve Osmanlı dönemi evleriyle açık hava müzesini andıran bu şehir, doğa ve tarihin kusursuz bir birleşimi.

  • Kaçırmayın: Nehir üzerindeki tarihi su değirmenlerini ziyaret edin.

Berovo, Kuzey Makedonya

Berovo, Kuzey Makedonya

Eğer aradığınız şey 'oksijen sarhoşluğu' ise istikamet Berovo. 'Makedonya’nın İsviçresi' olarak bilinen bu bölge, çam ormanları ve masmavi gölüyle tam bir inziva merkezi. Bölgenin meşhur peyniri ve doğal balı ise damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

  • Kaçırmayın: Berovo Gölü çevresinde uzun bir doğa yürüyüşüne çıkın.

Perast, Karadağ

Perast, Karadağ

Görsel Kaynak: Biz Evde Yokuz

Kotor’un kalabalığından kaçmak isteyenlerin sığınağı olan Perast, Boka Körfezi’nin en zarif kasabasıdır. Sadece tek bir ana caddesi olan bu minik liman kasabası, Barok mimarisiyle sizi zamanda bir yolculuğa çıkarır.

  • Kaçırmayın: Tekneyle kıyının hemen açıklarındaki 'Kayaların Leydisi' (Our Lady of the Rocks) adasına geçin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın