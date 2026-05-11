Haberler
Yaşam
Hem Ev Veriyorlar Hem de 84 Bin Euro Destek: Tek Şartı Verilen Evde Yaşamak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 09:55

İrlanda hükümeti, ülke genelinde sayıları hızla artan boş ve metruk binaları konut stokuna geri kazandırmak amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi yürütüyor. 'Boş Mülk Yenileme Hibesi' (Vacant Property Refurbishment Grant) ismiyle hayata geçirilen bu program, özellikle nüfus kaybı yaşayan kırsal bölgelerdeki yapıların modernizasyonunu hedefliyor. 2022 yılında başlatılan ve 2026 yılı itibarıyla uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran uygulama kapsamında, belirli şartları karşılayan hak sahiplerine on binlerce euroluk finansal kaynak aktarılıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.citizensinformation.ie/en...
Harap Durumdaki Yapılar İçin Sunulan Maddi Destek Tutarı 84 Bin Euro Seviyesine Ulaşıyor

Söz konusu teşvik programı, mülklerin mevcut durumuna göre kademeli bir ödeme planı öngörüyor. Uzun süredir boş kaldığı tespit edilen konutlar için 50 bin euro tutarında temel hibe sağlanırken, yapının 'harap' veya 'metruk' statüsünde bulunması halinde bu miktar 84 bin euroya kadar yükseliyor. Finansal desteğin temel amacı, inşaat maliyetlerinin arttığı bir dönemde eski yapıların yenilenmesini ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getirmek ve atıl durumdaki mülkleri ekonomiye kazandırmak şeklinde açıklanıyor

Hibe Desteğinden Yararlanacak Kişilerin Yenilenen Mülkte İkamet Etmesi Zorunluluğu Bulunuyor

Programdan faydalanmak isteyen başvuru sahipleri için mülkiyetin kullanım amacına yönelik katı kurallar uygulanıyor. Hibeye hak kazanan bireylerin tadilat sürecinden sonra konutu ana ikametgâhı olarak kullanması veya uzun dönemli kiralama taahhüdünde bulunması şart koşuluyor. Özellikle Atlantik kıyısındaki Donegal, Mayo ve Galway gibi bölgelerde yoğunlaşan uygulama, konutların kısa süreli turistik amaçlarla kiralanmasına ise izin vermiyor.

Bölgesel Kalkınmayı Hedefleyen Bu Model Avrupa Ülkeleri Tarafından Yakından Takip Ediliyor

İrlanda’nın kırsal kesimlerini ve ada topluluklarını canlandırmayı amaçlayan bu stratejik hamle, konut arzını artırmanın yanı sıra yerel ekonomiyi de canlandırıyor. Yetkililer, binlerce eski taş evin bu sayede modern yaşama dahil edildiğini ve projenin bölgesel dengesizliği azaltmada kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Yaşam maliyetlerinin ve konut krizinin küresel bir sorun haline geldiği günümüzde, İrlanda’nın bu teşvik modeli diğer Avrupa başkentleri için de bir çözüm örneği teşkil ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
