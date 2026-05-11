Haberler
Yaşam
18 Yıl Önce Sadece Denemek İçin Ekti: Şimdi 400 Ailenin Geçim Kaynağı

Ömer Faruk Kino
11.05.2026 - 09:32

Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 18 yıl önce deneme amaçlı başlatılan çilek üretimi, günümüzde devasa bir ekonomik döngüye dönüştü. 2026 yılının ilk organik çilek hasadı, üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mevsim normallerinde seyreden yağışlar, ürün kalitesini olumlu yönde etkilerken, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verimliliğini artırdı. Hormonsuz ve doğal yöntemlerle yetiştirilen Sason çileği, bölge ekonomisinin en önemli kalemlerinden biri haline geldi.

Küçük Bir Deneme Ekiyle Başlayan Süreç Yüzlerce Ailenin Geçim Kaynağına Dönüştü

Yıllar önce kısıtlı bir alanda başlatılan üretim süreci, bugün ilçede yaklaşık 400 ailenin ana gelir kapısını oluşturuyor. Sason’un bereketli topraklarında toplanan ilk mahsuller, başta Batman olmak üzere Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt ve Bitlis gibi çevre illere sevkediliyor. Üreticilerden Kutbettin Erdem, yağışların yoğunluğu sebebiyle hasat takviminde kısa süreli bir sarkma yaşandığını ancak bu durumun rekolte kaybına yol açmadığını ifade etti.

İlk Hasat Ürünleri Çevre İllerdeki Market Raflarında Yerini Almaya Başladı

Piyasa koşullarına dair güncel verileri paylaşan üreticiler, çileğin kilogram fiyatının 120 TL, kasa fiyatının ise 300 TL seviyelerinde seyrettiğini belirtti. Havaların ısınmasıyla birlikte arz miktarının artacağı ve buna bağlı olarak fiyatlarda aşağı yönlü bir ivme beklendiği kaydedildi. Üreticiler, artan işçilik maliyetleri karşısında tarımsal desteklerin sürekliliğini talep ederken, hedeflerinin Sason çileğini Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaştırmak olduğunu vurguladı. Sason’un doğal aromasıyla fark yaratan bu meyvesi, iç piyasadaki yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
