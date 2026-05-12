article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tünel Kazısında Kazara Bulundu: Sokağın Ortasında 17. Yüzyıldan Kalma 6 Tane Gemi Yatıyormuş

Tünel Kazısında Kazara Bulundu: Sokağın Ortasında 17. Yüzyıldan Kalma 6 Tane Gemi Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:28

İsveç’in Varberg kentinde devam eden stratejik demiryolu tüneli projesi, modern mühendislik çalışmaları esnasında beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Yerin metrelerce altında yürütülen kazı faaliyetleri, yaklaşık beş asır boyunca bozulmadan korunan kadim bir liman tabanını ve bu alanda mühürlenmiş altı adet ahşap gemi enkazını ortaya çıkardı. Orta Çağ’dan 17. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait olan bu buluntular, bölgenin denizcilik tarihine dair yerleşik bilgileri kökten değiştirecek nitelik taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://indiandefencereview.com/six-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkeolojik incelemeler neticesinde batıkların inşa teknikleri ve dönemleri hakkında kapsamlı veriler elde edildi

Arkeolojik incelemeler neticesinde batıkların inşa teknikleri ve dönemleri hakkında kapsamlı veriler elde edildi

İsveç Ulaştırma İdaresi tarafından yürütülen Varberg Tüneli projesi güzergâhında bulunan enkazlar, Arkeologerna arkeoloji danışmanlığı ve Bohusläns Müzesi uzmanları tarafından titizlikle incelendi. 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan rapor, özellikle 2, 5 ve 6 numaralı batıklara odaklanarak bu deniz araçlarının fiziksel yapılarını kayıt altına aldı. İncelenen gemilerden dördünün Orta Çağ veya geç Orta Çağ dönemine, birinin ise 17. yüzyıla ait olduğu saptanırken, altıncı geminin kesin tarihlendirmesi üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Nadir görülen yapısal detaylar ve yangın izleri gemilerin geçmişteki kullanımına dair önemli ipuçları sunuyor

Nadir görülen yapısal detaylar ve yangın izleri gemilerin geçmişteki kullanımına dair önemli ipuçları sunuyor

Buluntular arasında en dikkat çekici yapıya sahip olan 2 numaralı batığın, 1530’lu yıllarda yerel meşe ağaçları kullanılarak inşa edildiği belirlendi. Viking döneminden kalma 'clinker' (bindirmeli) tekniğiyle yapılan bu geminin gövdesinde, 'berghult' adı verilen ve o dönem gemilerinde nadiren rastlanan bir takviye rayı tespit edildi. Uzmanlar, bu parçanın üzerinde yer alan belirgin yanık izlerinden yola çıkarak, geminin hizmet ömrünün sonunda kasıtlı bir yangın neticesinde batmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye aldı.

Farklı inşa ekollerini barındıran enkazlar bölgenin ticari çeşitliliğini ve kültürel etkileşimini gözler önüne seriyor

Farklı inşa ekollerini barındıran enkazlar bölgenin ticari çeşitliliğini ve kültürel etkileşimini gözler önüne seriyor

Kazı alanında ulaşılan 6 numaralı batık, pürüzsüz gövde yapısı sağlayan 'carvel' (armuzlu) tekniğiyle inşa edilmiş olması hasebiyle diğerlerinden ayrılıyor. Hollanda gemi yapım ekolünün izlerini taşıyan bu örnek, Varberg’in o dönemdeki uluslararası ticari bağlantılarını simgeliyor. Öte yandan, 1300’lü yıllara tarihlenen ve 'kogge' olarak adlandırılan iki ek batık üzerindeki çalışmaların derinleştirilmesi hedefleniyor. Islak toprak altında oksijensiz kalarak günümüze ulaşan bu tarihi miras, modern altyapı çalışmaları sayesinde İsveç’in kayıp denizcilik hafızasını yeniden canlandırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın