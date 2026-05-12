Tünel Kazısında Kazara Bulundu: Sokağın Ortasında 17. Yüzyıldan Kalma 6 Tane Gemi Yatıyormuş

İsveç’in Varberg kentinde devam eden stratejik demiryolu tüneli projesi, modern mühendislik çalışmaları esnasında beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Yerin metrelerce altında yürütülen kazı faaliyetleri, yaklaşık beş asır boyunca bozulmadan korunan kadim bir liman tabanını ve bu alanda mühürlenmiş altı adet ahşap gemi enkazını ortaya çıkardı. Orta Çağ’dan 17. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait olan bu buluntular, bölgenin denizcilik tarihine dair yerleşik bilgileri kökten değiştirecek nitelik taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak