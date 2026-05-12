Türkiye’de Evlenmek İsteyen Gençlerin Akın Ettiği Köy: 80 Yıldır Aşka Kavuşturuyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü, yaklaşık seksen yıldır süregelen köklü bir geleneğe bu yıl da ev sahipliği yaparak binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Bölge halkı tarafından 'köy hayrı' olarak adlandırılan etkinlik, sadece dini bir merasim olmanın ötesine geçerek, evlilik çağına gelen gençlerin tanışmasına vesile olan sosyolojik bir platform niteliği taşıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen yoğun katılımla birlikte köy nüfusunun katbekat üzerine çıkan ziyaretçi sayısı, geleneğin yaşatılması adına büyük önem arz ediyor.

