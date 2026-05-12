Haberler
Yaşam
Türkiye’de Evlenmek İsteyen Gençlerin Akın Ettiği Köy: 80 Yıldır Aşka Kavuşturuyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:56

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü, yaklaşık seksen yıldır süregelen köklü bir geleneğe bu yıl da ev sahipliği yaparak binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Bölge halkı tarafından 'köy hayrı' olarak adlandırılan etkinlik, sadece dini bir merasim olmanın ötesine geçerek, evlilik çağına gelen gençlerin tanışmasına vesile olan sosyolojik bir platform niteliği taşıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen yoğun katılımla birlikte köy nüfusunun katbekat üzerine çıkan ziyaretçi sayısı, geleneğin yaşatılması adına büyük önem arz ediyor.

Yaklaşık bir buçuk kilometre uzunluğundaki Aşıklar Sokağı gençlerin ilk tanışma rotası haline geliyor

Etkinliğin en dikkat çekici kısmını oluşturan ve 'Aşıklar Sokağı' olarak isimlendirilen güzergâh, gün boyu hareketli anlara tanıklık ediyor. Köy içindeki bu özel yolda yürüyüşe çıkan genç kızlar ve erkekler, geleneksel bir atmosferde birbirlerini tanıma ve iletişim kurma imkanı buluyor. Modern tanışma yöntemlerinin aksine, karşılıklı nezaket ve geleneksel değerlerin ön planda tutulduğu bu yürüyüşler, bölgedeki birçok mutlu yuvanın ilk adımı olarak kabul ediliyor.

Geçmiş yıllarda bu yolda tanışan çiftler anılarını tazelemek amacıyla köye akın ediyor

Köy hayrı, yalnızca yeni adayları değil, bu sokakta tanışarak dünya evine giren eski çiftleri de ağırlıyor. Yıllar önce Aşıklar Sokağı’nda yolları kesişen evli çiftler, çocukları ve torunlarıyla birlikte köye gelerek geleneğin sürekliliğine şahitlik ediyor. Bu durum, Muratlar köyündeki etkinliğin kuşaklar arası bir köprü kurduğunu ve aile bağlarını güçlendirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Manevi merasimlerin ardından dev kazanlarda pişirilen keşkekler tüm katılımcılara ikram ediliyor

Mayıs ayının ikinci pazar günü icra edilen program, mevlit merasimi ile başlayarak toplumsal dayanışma örneğine dönüşüyor. İmece usulü hazırlanan ve yüz kazanda pişirilen geleneksel keşkek yemeği, alandaki tüm misafirlere servis ediliyor. Etkinlik sonunda, burada tanışıp birlikteliklerini evlilik yoluna taşıyan gençlerin mutluluk dolu ifadeleri, seksen yıllık bu mirasın gelecekte de yaşamaya devam edeceğinin işaretlerini veriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
