Amaç Tatil mi Nispet Yapmak mı? Sosyal Medyada Var Olmak İçin Tatil Yapanlar Masaya Yatırıldı

Eskiden daha detaylı anlatmaya, dikkat çekici hikayeleri öne çıkarmaya çalışıyordum şimdiyse gittiğimiz her rotada özeti verip 'instalık fotoğraf' çektirme noktalarını söylüyorum herkes daha mutlu oluyor, özellikle kadınlar dedi. Turun son gününe bir de Venedik outleti eklemişler orada da alışveriş yaptırıyorum herkes fotoğrafını çekmiş alışverişini yapmış mutlu mesut ülkeye dönüyor diye ekledi.

İnsanlar artık yaptıkları şeyi onu sevdiği veya merak ettiği için değil, yapmış olduğunu göstermek amacıyla yapıyor. Bu artık var olma meselesine dönmüş. Şunu yaptın mı, buna gittin mi, onu yedin mi... Teşhire dayalı bir statü yarışı var sanki. NPC'leşme tam gaz devam ediyor.