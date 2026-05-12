Amaç Tatil mi Nispet Yapmak mı? Sosyal Medyada Var Olmak İçin Tatil Yapanlar Masaya Yatırıldı

Oğuzhan Kaya
12.05.2026 - 15:07

Sosyal medya tüm alışkanlıkları, ikili ilişkileri ve alışık olduğumuz kavramları kökten değiştirdi. Özellikle Instagram kullanımında herkesin bir rekabet içinde olması, herkesin kendi bütçesi ve imkanları gereği irili ufaklı influencerlara dönüşmesi de tatil kavramını bile kökten değiştirdi. Bu durum da sosyal medyada viral olan bir post üzerinden tartışıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı eşinden şikayetçiydi...

'Hayalindeki yer diye 8 saat uçuş yaptık, 300 bin TL gitti. Tüm gün sadece kendi story'sini izliyor.' ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım da günümüzün 'başkaları için yaşamak' trendinin masaya yatırılmasına neden oldu.

Bazıları insanların sadece başkalarına göstermek için yurt dışına çıktığını savundu.

Bir de "Instalık foto" meselesi açıldı.

Eskiden daha detaylı anlatmaya, dikkat çekici hikayeleri öne çıkarmaya çalışıyordum şimdiyse gittiğimiz her rotada özeti verip 'instalık fotoğraf' çektirme noktalarını söylüyorum herkes daha mutlu oluyor, özellikle kadınlar dedi. Turun son gününe bir de Venedik outleti eklemişler orada da alışveriş yaptırıyorum herkes fotoğrafını çekmiş alışverişini yapmış mutlu mesut ülkeye dönüyor diye ekledi.

İnsanlar artık yaptıkları şeyi onu sevdiği veya merak ettiği için değil, yapmış olduğunu göstermek amacıyla yapıyor. Bu artık var olma meselesine dönmüş. Şunu yaptın mı, buna gittin mi, onu yedin mi... Teşhire dayalı bir statü yarışı var sanki. NPC'leşme tam gaz devam ediyor.

Daha iddialı olanlar da vardı.

Anı yaşamanın yerini story kaydırmanın alması da tartışmanın bir diğer yanıydı.

Gitmekten çok oraya gitmiş olmayı kanıtlamak da sık görülen tespitlerden.

Sosyal rekabet kavramı da literatüre eklendi.

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
