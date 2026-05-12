article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Emekli Olunca Herkesin Taşınmak İstediği Ege'de Doğanların Çok İyi Bildiği Mevzular

Emekli Olunca Herkesin Taşınmak İstediği Ege'de Doğanların Çok İyi Bildiği Mevzular

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 11:37

Ege, dışarıdan bakıldığında sadece masmavi bir deniz ve beyaz evler gibi görünse de; aslında orada doğanların genetik kodlarına işlenmiş, şehirlilerin 'tatil' sandığı ama Egelilerin 'hayatın ta kendisi' dediği bambaşka bir dünya vardır.

Emeklilik hayallerini süsleyen o meşhur Ege ruhunu gerçekten anlamak için, sadece o topraklarda doğanların bildiği samimi detaylara göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her türlü ot toplanır, yenir!

Her türlü ot toplanır, yenir!

Bir Egeli için yol kenarındaki yeşillik, sadece manzara değil; akşam yemeğinin ana maddesidir.

  • Şevketi Bostan: Temizlemesi derttir ama yemeği ömür uzatır.

  • Radika ve Cibes: Haşlanıp üzerine limon-zeytinyağı ikilisi gelince akan sular durur.

Keşif Ruhu: Dışarıdan gelenlerin 'ot' deyip geçtiği her şeyin bir adı, bir de en iyi piştiği tencere vardır.

İnsanları güler yüzlü ve sıcakkanlıdır, anında neşenizi yerine getirip içinizi ısıtırlar.

İnsanları güler yüzlü ve sıcakkanlıdır, anında neşenizi yerine getirip içinizi ısıtırlar.

Ege’de kapı önünde oturan bir teyzeye selam vermeden geçemezsiniz. Geçerseniz, o sizi mutlaka durdurup bir ihtiyacınız olup olmadığını sorar. Otobüs durağında beklerken yanınızdaki kişiyle 5 dakika içinde akraba çıkma ihtimaliniz yüzde 90’dır.

O meşhur sıcakkanlılık, bölgenin ikliminden değil, insanların içindeki 'dünya dursa da biz keyfimize bakalım' rahatlığından gelir.

Zeytinyağı kullanmayan asla Egeli sayılmaz. Kızartmada bile zeytinyağı kullanılır.

Zeytinyağı kullanmayan asla Egeli sayılmaz. Kızartmada bile zeytinyağı kullanılır.

Ege’de zeytinyağı bir mutfak malzemesi değil, aile ferdi gibidir. Kızartmalarda bile zeytinyağı kullanılır. 'Ağır olur' diyenlere inat, en çıtır patatesler zeytinyağında kızarır. Sıcak ekmek, bir kase kekikli zeytinyağına bandırılmıyorsa o kahvaltı henüz başlamamıştır!

Zeytinyağı ayrıca şifa niyetine kullanılır. Karnı ağrıyana sürülür, saçı dökülene sürülür, ruhu daralana sofrası kurulur

Bir de saatlerce konuşsalar keyifle dinleyesinizin geldiği şeker konuşmaları vardır.

Bir de saatlerce konuşsalar keyifle dinleyesinizin geldiği şeker konuşmaları vardır.

Egelinin ağzından çıkan her kelime, içinde bir parça güneş ve neşe barındırır. Saatlerce anlatsalar sıkılmazsınız çünkü o konuşmada kavga bile bir nevi sevgi gösterisidir:

'Bene bak gız.'

'Degide anam de.' 

'Hunu bak gari bizim oğlan' 

'Len du biyu' 

'İlana dolması yapmış imine gadın.' 

'Enkini enkire goy bakem'

Fiillerin sonundaki o yumuşak geçişler, hayatın aceleye gelmediğinin kanıtıdır!

Ege'de doğmak; her yemeğe bir tutam deniz tuzu, her söze bir tutam kahkaha ve her sofraya mutlaka bir sandalye fazladan koymak demektir. Emeklilikte buraya gelmek isteyenler sadece iklimi değil, aslında bu hiç bitmeyen yaşama sevincini arıyorlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın