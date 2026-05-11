article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
1.5 Saatlik Yolu 1.5 Dakikaya Düşüren Doğal Yol: Hem de Görsel Şölen Sunuyor

1.5 Saatlik Yolu 1.5 Dakikaya Düşüren Doğal Yol: Hem de Görsel Şölen Sunuyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 16:51

Muğla’daki Dalyan Kanalı üzerinde feribot seferleri devam ediyor. Köyceğiz ile Ortaca arasında düzenlenen feribot seferleri, ulaşım süresini dakikalara indiriyor. Hat, hem yaz aylarında turistler tarafından sıklıkla kullanılıyor hem de bölge halkı yaz kış yoğun olarak kullanıyor. Feribot hattı, yalnızca ulaşım süresini azalttığı için değil aynı zamanda sunduğu görsel şölenle de tercih ediliyor.

İşte Muğla Dalyan Kanalı feribot seferlerinin manzaraları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde feribot seferleri devam ediyor.

Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde feribot seferleri devam ediyor.

Köyceğiz’in Çandır Mahallesi ile Ortaca’nın Dalyan Mahallesi arasındaki ulaşım, feribot seferleri sayesinde büyük ölçüde kolaylaşıyor. Kara yoluyla yaklaşık bir buçuk saat süren yol, feribot sayesinde yalnızca dakikalar sürüyor. Seferlere olan ilgi de oldukça yoğun. Hem yazın Muğla'ya gelen turistler hem de burada yaşayan bölge halkı, feribotları sık sık kullanıyor.

Feribot seferleri ilk olarak Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılmıştı. Daha sonra bölge, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekince seferler popülerleşti. 

Hatlarda, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar karşılıklı seferler düzenleniyor. Aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlarla otomobil, motosiklet, traktör, minibüs ve yayaların geçişi sağlanıyor. Büyük araçların taşınmasıyla bölge turistik açıdan da kalkınmaya başladı.

Feribot hattı, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Kuş sesleri, sazlık alanlar, balıklar...

Feribot hattı, Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Kuş sesleri, sazlık alanlar, balıklar...

Feribot seferleri, sadece size süre kazandırmakla kalmıyor. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden geçen feribotlar, aynı zamanda doğal manzarayla yolculara keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor.  Bölgedeki antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın çevresinde yer alıyor.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 'Dalyan, 1988 yılında Köyceğiz ile birlikte koruma altına alınan bir bölge. Dalyan Kanalı'nın önemine gelirsek, akşama kadar deniz göle, sabaha kadar ise göl denize akıyor. Gel-git sırasında denizdeki canlılar göle ulaşıyor. Göldeki canlılar da istediği zamanda tekrar denize dönüyor. Sazlıklar tamamen filtre görevi görüyor. Dalyan, Avrupa'nın en güzel korunan ekosistemidir. Kanalın karşı tarafı Köyceğiz sınırları içerisindedir. Orada ekoköy Çandır Mahallesi bulunuyor. Eskiden arabayla karşıya geçebilmek için 70 kilometre yol 1,5 saatte gidiliyordu. Feribotlar ile 1,5 saatlik yol, 1,5 dakikada geçiliyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın