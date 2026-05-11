1.5 Saatlik Yolu 1.5 Dakikaya Düşüren Doğal Yol: Hem de Görsel Şölen Sunuyor

Köyceğiz’in Çandır Mahallesi ile Ortaca’nın Dalyan Mahallesi arasındaki ulaşım, feribot seferleri sayesinde büyük ölçüde kolaylaşıyor. Kara yoluyla yaklaşık bir buçuk saat süren yol, feribot sayesinde yalnızca dakikalar sürüyor. Seferlere olan ilgi de oldukça yoğun. Hem yazın Muğla'ya gelen turistler hem de burada yaşayan bölge halkı, feribotları sık sık kullanıyor.

Feribot seferleri ilk olarak Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatılmıştı. Daha sonra bölge, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekince seferler popülerleşti.

Hatlarda, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar karşılıklı seferler düzenleniyor. Aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlarla otomobil, motosiklet, traktör, minibüs ve yayaların geçişi sağlanıyor. Büyük araçların taşınmasıyla bölge turistik açıdan da kalkınmaya başladı.