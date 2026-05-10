Bu Camide 25 Bin Kişi Aynı Anda Namaz Kılıyor: Üstelik Mimarı da Türk!
İslamabad'ın kuzey yamacında, Margalla Tepeleri'nin eteğinde 300.000 metrekare alan kaplayan Şah Faysal Camii, 1986'da ibadete açıldı. Mimari tasarımını Türk mimar Vedat Dalokay üstlendi, inşaat maliyetini ise Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz karşıladı. Toplam maliyetinin ise 28 milyon dolar olduğu açıklandı.
Ana salon 25.000 kişi alırken, bahçe ve avlu bölümlerinde 100.000 kişi daha ibadet edebiliyor.
Dünyanın en büyük camilerinden biri.
Hafta sonlarında veya dini bayramlarda avlunun tamamı kullanılıyor.
