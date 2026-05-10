Bu Camide 25 Bin Kişi Aynı Anda Namaz Kılıyor: Üstelik Mimarı da Türk!

1986'dan 1993'e kadar Şah Faysal Camii, Mescid-i Haram'ın yenilenmesinden önce dünyanın en büyük camisi ünvanını taşıdı. Sonrasında Mekke ve Medine'deki genişlemeler bu rakamı aştı. Mescid-i Haram bugün hac sezonunda 4 milyona yakın ziyaretçi alıyor. Türkiye'deki Çamlıca Camii ise 63.000 kişilik kapasite ile ülkenin en büyük camisi konumunda.

Günlük ibadetlerde salon doluluk oranı değişken. Hafta sonu veya dini bayramlarda avlunun tamamı kullanılıyor. Yaz aylarında tören alanlarında açık hava konferansları düzenleniyor. Cami bünyesinde bir İslami Üniversite yerleşkesi, kütüphane ve müze de bulunuyor. Müze bölümünde Kur'an el yazmalarının yanı sıra Osmanlı dönemi hat örnekleri sergileniyor.

Küresel simge statüsünde hâlâ tartışmalar var

Binanın çadır formu bazı gelenekçi yorumcular tarafından 'cami sayılmaz' eleştirisine uğradı. Bazı yerli mimarlar piramit silueti yerine bölgesel Moğol kubbesi görmek istedi. Dalokay ödül törenlerinde 'İslam mimarisi tarihin farklı coğrafyalarında farklı biçimler aldı' savunmasını yaptı. Bugün bina Pakistan kağıt parasının 5 rupi banknotunda yer alıyor; İslamabad şehir logosunda da bu silüet kullanılıyor.

2024 itibarıyla yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 2 milyon. Turistik tur programlarında Margalla Tepeleri doğa yürüyüşü ile birlikte sunuluyor. Giriş ücretsiz, avlu dışında da fotoğraf çekimi serbest.